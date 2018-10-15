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آخر تحديث: الأربعاء، 17 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:58:24م
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المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن يناشد المنظمات لتقديم المساعدات لمنكوبي الإعصار بالمهرة
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المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن يناشد المنظمات لتقديم المساعدات لمنكوبي الإعصار بالمهرة
[17/أكتوبر/2018]
صنعاء- سبأ:

ناشد المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن المنظمات الدولية وكل الجهات العاملة في المجال الإنساني لتقديم المساعدات والإغاثة العاجلة للمنكوبين جراء إعصار (لبان) في محافظة المهرة والمناطق المتضررة القريبة من محافظة حضرموت.


ودعا المكتب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه السلطات المحلية لتقديم العون للمتضررين من هذه الكارثة وتجهيز أماكن إيواء مناسبة وآمنة وتلبية احتياجاتهم من الغذاء والماء ،وحث المكتب التنفيذي فرعيه بالمحافظتين على التعاون وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من هذه الكارثة.

وأشار البيان الى أن إعصار "لبان" تسبب في غمر مساحات كبيرة من محافظة المهرة بالسيول ما أدى إلى جرف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية (طرق وكهرباء وهاتف وجسور وعبارات) بالإضافة إلى تهدم المنازل وتشريد مئات الأسر وإصابة العشرات.

سبأ
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