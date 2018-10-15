ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 17 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:10:46م
تكبيد الغزاة ومرتزقتهم خسائر بعمليات عسكرية لسلاح الجو والقوتين المدفعية والصاروخية
كبد الجيش واللجان الشعبية الغزاة ومرتزقتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بعمليات عسكرية لـسلاح الجو المسير والقوتين المدفعية والصاروخية خلال الـ24 ساعة الماضية.
جيش الكيان الصهيوني يصعد من إنتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة
صعّد جيش الكيان الصهيوني اليوم الأربعاء من انتهاكاته بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.67 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الرابعة اليوم الأربعاء مدعومة ببيانات لقطاع النفط أظهرت انخفاضاً مفاجئاً في مخزونات الخام الأمريكية.
اختيار لاعب منتخب كرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي
أختير لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات لفئة الأشبال والتي ستقام في اليابان.
آخر الأخبار:
مقتل نائب مرشح للانتخابات التشريعية جنوب افغانستان
العدوان يواصل استهداف محافظة صعدة بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي
الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان تنظم ندوة فكرية بصنعاء
الرئيس المشاط يوجه الحكومة بإنشاء صندوق لمساعدة المتضررين من الإعصار بالمهرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
جيش الكيان الصهيوني يصعد من إنتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة
[17/أكتوبر/2018]
القدس المحتلة – سبأ :



صعّد جيش الكيان الصهيوني اليوم الأربعاء من انتهاكاته بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.




وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان شاباً يدعى ناجي جمال محمد الزعانين (25 عاماً) استشهد جراء إصابته بقصف صاروخي اسرائيلي استهدف قرية أم النصر شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما أصيب آخرون في غارات على مواقع متفرقة في القطاع.

واضافت الوكالة ان 10 مواطنين اصيبوا بجروح بينهم 6 من تلاميذ المدارس في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتابعت أن 4 إصابات أخرى سجلت خلال قصف موقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إحداها خطيرة، نقلت جميعها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.

وأشارت وكالة (وفا) الى أن طلبة المدارس غرب مدينة رفح أخلوا مدارسهم الثلاث التي تحيط بالموقع المستهدف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، وسمع دوي انفجار كبير وعنيف بفعل صواريخ طائرات الاحتلال.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ ساعات الصباح سلسلة غارات على مختلف مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، فيما أطلقت طائرات حربية من طراز (إف16) أكثر من عشرة صواريخ على مواقع في مدن متفرقة من القطاع من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها، وإلحاق أضرار جسيمة في منازل المواطنين وممتلكاتهم المجاورة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 مواطناً على الأقل، من محافظات بيت لحم، وطولكرم، وقلقيلية، وطوباس،كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم أسيران محرران من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مقتل نائب مرشح للانتخابات التشريعية جنوب افغانستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في أوغندا إلى 43 قتيلاً وبدء نقل السكان
الخارجية الفلسطينية تدعو أستراليا إلى عدم تغيير موقفها من القدس حفاظا على مصالحها
الكرملين: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيلتقي لافروف الأسبوع المقبل
مستوطنون صهاينة وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون الأقصى
الصحة العالمية تقرر عقد اجتماع لبحث تفشي الإيبولا في الكونجو
مصرع 10 أشخاص جراء السيول جنوب فرنسا
الرئيس الفرنسي يعين رئيس الحزب الحاكم وزيراً للداخلية
بدء محادثات بين الكوريتين والأمم المتحدة حول إخلاء جزء من الحدود من السلاح
الجمعية العامة تصوت اليوم على منح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة الـ (77+الصين)
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
استشهاد مواطن بقذيفة لمرتزقة العدوان وغارات على صعدة والحديدة
[15/أكتوبر/2018]
18 شهيداً و20 جريحاً بغارات طيران العدوان ونيران حرس الحدود السعودي
[14/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلى 49شهيدا وجريحا
[13/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by