عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جيش الكيان الصهيوني يصعد من إنتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة القدس المحتلة – سبأ :







صعّد جيش الكيان الصهيوني اليوم الأربعاء من انتهاكاته بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.







وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان شاباً يدعى ناجي جمال محمد الزعانين (25 عاماً) استشهد جراء إصابته بقصف صاروخي اسرائيلي استهدف قرية أم النصر شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما أصيب آخرون في غارات على مواقع متفرقة في القطاع.



واضافت الوكالة ان 10 مواطنين اصيبوا بجروح بينهم 6 من تلاميذ المدارس في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وتابعت أن 4 إصابات أخرى سجلت خلال قصف موقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إحداها خطيرة، نقلت جميعها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.



وأشارت وكالة (وفا) الى أن طلبة المدارس غرب مدينة رفح أخلوا مدارسهم الثلاث التي تحيط بالموقع المستهدف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، وسمع دوي انفجار كبير وعنيف بفعل صواريخ طائرات الاحتلال.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ ساعات الصباح سلسلة غارات على مختلف مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، فيما أطلقت طائرات حربية من طراز (إف16) أكثر من عشرة صواريخ على مواقع في مدن متفرقة من القطاع من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها، وإلحاق أضرار جسيمة في منازل المواطنين وممتلكاتهم المجاورة.



وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 مواطناً على الأقل، من محافظات بيت لحم، وطولكرم، وقلقيلية، وطوباس،كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم أسيران محرران من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ