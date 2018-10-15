عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل نائب مرشح للانتخابات التشريعية جنوب افغانستان كابول – سبأ:

قتل نائب مرشح للانتخابات التشريعية الافغانية والتي ستجري السبت جراء انفجار قنبلة اليوم الأربعاء في مقر حملته في لشكركاه جنوب البلاد، في هجوم تبنته حركة طالبان.



وقال الناطق باسم حاكم ولاية هلمند عمر زواك في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن "النائب جبار كهرمان قتل وجرح سبعة أشخاص آخرين في انفجار قنبلة مخبأة تحت أريكة".



وأوضح الناطق إن النائب كان يلتقي مؤيديه عندما وقع الانفجار. مشيراً الى أن "عدداً من الأشخاص المرتبطين بالانفجار أوقفوا".



وتبنت حركة طالبان الاعتداء وقالت الحركة إن "جبار كهرمان قتل في عملية للمجاهدين في هلمند.. وجرح ستة من حراسه الشخصيين".



ويعد كهرمان الجنرال السابق في الجيش الأفغاني والذي قاتل حركة طالبان، عاشر مرشح للانتخابات التشريعية يقتل.



وسقط معظم هؤلاء في هجمات محددة الأهداف حسب اللجنة الانتخابية المستقلة التي تنظم الاقتراع.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ