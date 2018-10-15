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آخر تحديث: الأربعاء، 17 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:10:46م
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  اقتصاد
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.67 دولار للبرميل
[17/أكتوبر/2018]
طوكيو – سبأ:
واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الرابعة اليوم الأربعاء مدعومة ببيانات لقطاع النفط أظهرت انخفاضاً مفاجئاً في مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً بما يعادل 0.4 بالمائة ليصعد بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش إلى 72.17 دولار للبرميل بعد أن زاد 14 سنتاً عند التسوية.

وصعد خام برنت 26 سنتاً وبنسبة 0.3 بالمائة إلى 81.67 دولار للبرميل بعد أن زاد 63 سنتاً عند التسوية في الجلسة السابقة.

وجاء هذا الانخفاض بعدما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي المنشورة بعد التسوية امس الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الأمريكية 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي بالمقارنة مع توقعات المحللين لزيادة 2.2 مليون برميل.

سبأ
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