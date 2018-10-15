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آخر تحديث: الأربعاء، 17 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:43:16ص
تكبيد الغزاة ومرتزقتهم خسائر بعمليات عسكرية لسلاح الجو والقوتين المدفعية والصاروخية
كبد الجيش واللجان الشعبية الغزاة ومرتزقتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بعمليات عسكرية لـسلاح الجو المسير والقوتين المدفعية والصاروخية خلال الـ24 ساعة الماضية.
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تكبيد الغزاة ومرتزقتهم خسائر بعمليات عسكرية لسلاح الجو والقوتين المدفعية والصاروخية
[17/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:

كبد الجيش واللجان الشعبية الغزاة ومرتزقتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بعمليات عسكرية لـسلاح الجو المسير والقوتين المدفعية والصاروخية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن عمليتين مشتركتين لسلاح الجو المسير والقوة المدفعية استهدفتا اجتماعاً للغزاة والمرتزقة في الدريهمي بالساحل الغربي، ومصرع عدد من من الغزاة المرتزقة بقصف مدفعي استهدف موقعهم شمال الدريهمي.


كما قتل العديد من الغزاة والمرتزقة بنيران الجيش واللجان وتدمير آلية تحمل معدل رشاش في منطقة الجبلية، كما تم تدمير طقم عسكري لهم بتفجير غرب التحيتا ومصرع طاقمه.



وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية واسعة على مواقع المرتزقة جنوب كيلو16 بالساحل الغربي وأسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 33 مرتزق، لافتاً الى أن العملية استمرت لساعات بالتزامن مع قصف الطيران الذي شن عشر غارات فشلت في إيقاف تقدم الجيش و اللجان.



كما تم إعطاب آلية عسكرية جنوب منطقة كيلو 16 وإصابة من عليها ،وإفشال محاولة تسلل للغزاة والمرتزقة غرب حيس وتكبيدهم خسائر في الأرواح، وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية قصفت بصاروخين باليستيين من طراز بدر1 تجمعاً لقيادات تحالف العدوان في مأرب، وتم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في خط عواجه بقيفة في البيضاء ومصرع من على متنها.



وفي الجوف استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في المهاشمة بخب والشعف ،كما تم قصف تجمعات وخيام للمرتزقة في معسكر السلان بالمصلوب بقذائف المدفعية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان كسروا زحفاً للمرتزقة في العنين بجبل حبشي في محافظة تعز استمر لأكثر من خمس ساعات ومن ثلاثة اتجاهات وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، في حين قصفت المدفعية مواقع المرتزقة في المفاليس بحيفان وجبهة الصلو محققة إصابات مباشرة.


وحسب المصدر تم تدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة في صحراء الأجاشر قبالة نجران ومصرع من كانوا على متنه، وتم تدمير آلية عسكرية بتفجير ومصرع من عليها قرب منفذ البقع، وفي نجران استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في رقابة مراش محققاً إصابات مباشرة، وتم استهداف تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء، وعملية إغارة للجيش واللجان على مواقع جنود العدو قبالة الحماد أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وتطهير الموقع.


وذكر المصدر أن الجيش واللجان طهروا موقعاً للجنود السعوديين قبالة منفذ علب في عسير خلال عملية إغارة ترافقت مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاباتشي وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وأكد المصدر أن عملية إغارة للجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في مجازة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بتفجير قبالة منفذ علب ومصرع وجرح من كانوا عليها.

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