ضبط اربعة أشخاص بقضايا قتل وسرقة في صنعاء وتعز

صنعاء - سبأ :

القت الاجهزة الامنية في محافظتي صنعاء وتعز اليوم ، القبض على اربعة أشخاص مطلوبين للعدالة في قضايا قتل وسرقة بالإكراه.

واوضح مصدر امني بصنعاء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان امن محافظة صنعاء ضبط شخصين الأول ٢٢ عاما والثاني ٢٥ عاما اشتركا في جريمة سرقة بندقية من صاحب مزرعة كان يحرسها في منطقة ملحان في بني حشيش .

واشار المصدر إلى ان البندقية تم استعادتها واحيل السرق للاجراءات القانونية .

في غضون ذلك ضبط رجال أمن مديرية صالة محافظة تعز ، أحد الفارين من وجه العدالة ، بقضية قتل شخصين في عامي 2015 - 2016 م .

وفي نفس السياق ألقي القبض في مديرية التعزية على أحد المطلوبين للأمن بقضية قتل ارتكبها قبل ستة أعوام واودع السجن المركزي عقبها لكنه تمكن من الفرار ،

وكان القاتل ضمن من قام مرتزقة العدوان بتهريبهم من السجن بعد سيطرتهم عليه في منتصف العام 2015



وقد احيل المضبوطين للإجراءات القانونية ، تمهيدا لتقديمهما للعدالة.

[16/أكتوبر/2018]سبـأ