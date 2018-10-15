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مناقشة آلية التنسيق بين هيئة مستشفى الثورة وجامعة الحديدة
[16/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :

ناقش إجتماع بهيئة مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة اليوم ضم رئيس الهيئة الدكتور خالد أحمد سهيل ورئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل، آلية التنسيق بين الهيئة والجامعة لتدريب طلاب التخصصات الطبية.

واستعرض الإجتماع طلب الجامعة باستيعاب الهيئة لطلاب التخصصات الطبية لاستخدام قاعات الهيئة لتدريس طلبة كليات الطب والعلوم الصحية مقابل تأهيل عدد من كوادر الهيئة سنويا، ومعاملة مدرسي الهيئة كأعضاء هيئة التدريس في الجامعة .

وفي الاجتماع أكد رئيس هيئة مستشفى الثورة أستعداد الهيئة تقديم الدعم لطلبة الأقسام والتخصصات الطبية وتمكينهم من التدريب العملي الذي يعد جزءا مهما ومكملا لتحصيلهم العلمي بهدف تخريج كوادر طبية مؤهله كل في مجاله وتخصصه.

فيما أكد رئيس الجامعة الحرص على تعزيز الشراكة بين الجامعة والهيئة خلال الفترة لقادمة من أجل تجاوز الصعوبات التي تواجه طلبة الكليات الطبية سواء من حيث تخصيص مقرات دراسية للطلاب أو العمل على توفير فرص التدريب العملي.

حضر الإجتماع عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور محمد سهيل وعدد من أطباء واداريي الهيئة.

سبـأ
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