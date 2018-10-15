ضبط أدوية مهربة ومحروقات وعملة محظورة في صنعاء وحجة والمحويت

صنعاء - سبأ :

ضبط أمن مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء اليوم ، 43 كرتون أدوية مهربة على متن سيارتين الأولى صالون والثانية تاكسي .





واوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان السيارتين كان يقودانها شخصين تم احالتهما لجهات التحقيق المختصة وفقا للقانون .

وفي محافظة حجة ضبط أمن مديرية شرس سيارة نقل نوع ( دينا ) قادمة من عمران على متنها 15 ألف لتر بترول ، اعترف سائفها أنه كان في طريقه لتهريبها وبيعها في السوق السوداء بمديرية عبس .

كما ضبط امن مدينة حجة 50 ألف و500 لتر بترول ، والفين لتر ديزل على متن ثلاث دينات و قلاب قادمة من عمران ، و اعترف سائقوها أنهم كانوا في طريقهم لبيعها في السوق السوداء بمنطقة الخشم مديرية افلح الشام بحجة .

واوضح مصدر امني بالمحافظة ان المضبوطات حرزت وسائقي الناقلات تم احالتهم للاجراءات القانونية .



وفي محافظة المحويت ضبط شخص بحوزته مبلغ خمسة ملايين ريال من العملة المحظور تداولها ، كان يعمل على ترويجها.

وقد تم تحريز المضبوطات و احالتها مع المتهم للإجراءات القانونية .





[16/أكتوبر/2018]سبـأ