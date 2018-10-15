محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب تختتم توزيع الحقيبة المدرسية بالحديدة الحديدة - سبأ :

اختتمت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة يمن ثبات اليوم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية على أبناء النازحين في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة .



وفي الاختتام أشاد مدير عام مديرية بيت الفقيه حسين سهل زين بمبادرة مؤسستي الشعب ويمن ثبات في دعم أبناء النازحين بالحقيبة المدرسية.



وأكد سهل أن هذه المبادرة تمثل رسالة لقوى العدوان الذي دمر المدارس أن أبناء اليمن بتكافلهم سيحققون النجاح في العملية التعليمية مهما كانت الصعوبات.



فيما أوضح مدير المشاريع الإنسانية بمؤسسة الشعب محمد الجعدي وممثل مؤسسة يمن ثبات وديع الحشيشي أنه تم توزيع ألف حقيبة مدرسية مع مستلزماتها على أبناء النازحين في مديريات بيت الفقيه والمنصورية والسخنة.



وأشارا إلى مساعدة النازحين ودعم استمرارية التعليم واجب وطني وإنساني خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها النازحين جراء العدوان.



ولفت الجعدي والحشيشي إلى أن توزيع الحقيبة المدرسية يأتي ضمن المرحلة الرابعة التي تنفذها مؤسستي الشعب ويمن ثبات، لحملة إغاثة النازحين في محافظة الحديدة للعام 2018م .. مشرين إلى أن هناك مشاريع أخرى تستهدف النازحين في هذه المرحلة.



من جانبهم أشاد عدد من مدراء المدارس في مديرية بيت الفقيه بهذه المبادرة الإنسانية لمؤسستي الشعب ويمن ثبات لدعم العملية التعليمية.

سبـأ [16/أكتوبر/2018]سبـأ