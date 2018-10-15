محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع ثلاثة آلاف حقيبة مدرسية بمدينة الرجم في المحويت المحويت - سبأ :

دشن بمدارس مدينة الرجم في محافظة المحويت اليوم توزيع ثلاثة آلاف حقيبة مدرسية



وفي التدشين ثمن مدير عام المديرية علي المرجلة هذه المبادرة الإنسانية لشركة سليمان للصرافة المتمثلة في توفير الحقيبة المدرسية للطلاب والطالبات للتخفيف من أعباء الأسر ، ودعم العملية التعليمية.



ودعا رجال المال والأعمال وفاعلي الخير إلی دعم القطاع التربوي لضمان إنجاح العام الدراسي الجديد بتقديم الدعم والمساعدة للمدارس والمعلمين والطلاب المحتاجين.



فيما أوضح مدير الشركة محمد سليمان أن الحقيبة المدرسية تستهدف كافة مدارس المدينة بهدف دعم استمرار العملية التعليمية والتخفيف من أعباء أولياء أمور الطلاب خصوصا المحتاجين والفقراء والنازحين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

سبـأ [16/أكتوبر/2018]سبـأ