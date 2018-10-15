ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 16 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:42:38م
الرئيس المشاط يلتقي وزراء الداخلية والصحة والأشغال ونائب وزير الصناعة
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزراء الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماوري والصحة الدكتور طه المتوكل والأشغال غالب مطلق ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي.
إيران: امتلاك الكيان الصهيوني السلاح النووي يهدد الأمن الإقليمي
أكدت إيران أن حيازة كيان الاحتلال الصهيوني الذي له ماض أسود في ارتكاب الجرائم والعدوان والإرهاب والجرائم ضد البشرية للسلاح النووي أمر خطير للغاية وتهديد جاد للسلام والأمن الإقليمي.
اجتماع للجنة العليا لحماية المستهلك (مصحح)
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم الاجتماع السادس للجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة.
اختيار لاعب منتخب كرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي
أختير لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات لفئة الأشبال والتي ستقام في اليابان.
آخر الأخبار:
مؤسسة الشعب تختتم توزيع الحقيبة المدرسية بالحديدة
تدشين توزيع ثلاثة آلاف حقيبة مدرسية بمدينة الرجم في المحويت
كسر زحف للمرتزقة في جبل حبشي بتعز
وقفة في صنعاء القديمة تنديداً باستمرار جرائم العدوان بحق المعالم والمدن التاريخية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة في صنعاء القديمة تنديداً باستمرار جرائم العدوان بحق المعالم والمدن التاريخية
[16/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

نظمت مؤسسة عرش بلقيس للتنمية والسياحة والتراث، اليوم، وقفة في مدينة صنعاء القديمة تنديداً بجرائم العدوان الأمريكي السعودي واستهدافه المتواصل للمعالم الأثرية والمدن التاريخية في عموم المحافظات .


في الوقفة، التي شارك فيها عدد من قيادات الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ومديرية صنعاء القديمة و منظمات المجتمع المدني، أدان المشاركون ما تتعرض له الآثار والمدن التاريخية من استهداف متعمد ومتواصل من العدوان في محاولة لطمس الهوية الثقافية والحضارية اليمنية.

واستنكر بيان صادر عن الوقفة، إمعان العدوان على مدى أكثر من ثلاث سنوات في استهداف معالم اليمن التاريخية بشكل متكرر ومتعمد على امتداد البلاد.

وأشار البيان إلى المناشدات والوقفات الاحتجاجية المتواصلة خلال الفترة الماضية والدعوات المتكررة للمنظمات الدولية المعنية، بسرعة التحرك للضغط على العدوان بوقف استهداف معالم اليمن التاريخية ومنشآته السياحية.


وجدد البيان الدعوة لمنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية باستشعار المسؤولية واتخاذ موقف صارم من استمرار استهداف العدوان لآثار اليمن ومعالمه ومدنه التاريخية والضغط على دول العدوان لوقف عدوانها الظالم ورفع حصارها الجائر عن اليمن.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مؤسسة الشعب تختتم توزيع الحقيبة المدرسية بالحديدة
تدشين توزيع ثلاثة آلاف حقيبة مدرسية بمدينة الرجم في المحويت
كسر زحف للمرتزقة في جبل حبشي بتعز
ضبط عصابة تروج المخدرات وإفارقة غير شرعيين بأمانة العاصمة
تطهير عدد من المواقع التي يتمركز فيها العدو السعودي ومرتزقته بعسير
قنص خمسة من المرتزقة بعسير وجيزان
تدشين حملة أكتوبر الوردية التوعوية حول سرطان الثدي في إب
إجتماع بصنعاء يناقش الإحتياجات الإنسانية لنازحي الجوف
قتلى وجرحى بعملية تطهير نوعية بنجران (مصحح)
لقاء في شبام كوكبان يناقش الأوضاع الخدمية وسبل تفعيل التحشيد
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
استشهاد مواطن بقذيفة لمرتزقة العدوان وغارات على صعدة والحديدة
[15/أكتوبر/2018]
18 شهيداً و20 جريحاً بغارات طيران العدوان ونيران حرس الحدود السعودي
[14/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلى 49شهيدا وجريحا
[13/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by