وقفة في صنعاء القديمة تنديداً باستمرار جرائم العدوان بحق المعالم والمدن التاريخية

صنعاء - سبأ :

نظمت مؤسسة عرش بلقيس للتنمية والسياحة والتراث، اليوم، وقفة في مدينة صنعاء القديمة تنديداً بجرائم العدوان الأمريكي السعودي واستهدافه المتواصل للمعالم الأثرية والمدن التاريخية في عموم المحافظات .

وجدد البيان الدعوة لمنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية باستشعار المسؤولية واتخاذ موقف صارم من استمرار استهداف العدوان لآثار اليمن ومعالمه ومدنه التاريخية والضغط على دول العدوان لوقف عدوانها الظالم ورفع حصارها الجائر عن اليمن.

[16/أكتوبر/2018]في الوقفة، التي شارك فيها عدد من قيادات الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ومديرية صنعاء القديمة و منظمات المجتمع المدني، أدان المشاركون ما تتعرض له الآثار والمدن التاريخية من استهداف متعمد ومتواصل من العدوان في محاولة لطمس الهوية الثقافية والحضارية اليمنية.واستنكر بيان صادر عن الوقفة، إمعان العدوان على مدى أكثر من ثلاث سنوات في استهداف معالم اليمن التاريخية بشكل متكرر ومتعمد على امتداد البلاد.وأشار البيان إلى المناشدات والوقفات الاحتجاجية المتواصلة خلال الفترة الماضية والدعوات المتكررة للمنظمات الدولية المعنية، بسرعة التحرك للضغط على العدوان بوقف استهداف معالم اليمن التاريخية ومنشآته السياحية.سبـأ