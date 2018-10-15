ضبط عصابة تروج المخدرات وإفارقة غير شرعيين بأمانة العاصمة

صنعاء - سبأ :

ألقت مباحث أمانة العاصمة اليوم ، القبض على عصابة إجرامية خطيرة ، منظمة و مسلحة، مكونة من عشرة رجال -أحدهم فلسطيني الجنسية- و 6 نساء.





وأكد مصدر مسؤول بمباحث العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان جميع أفراد هذه العصابة من ذوي السوابق في ارتكاب جرائم الحرابة والسطو المسلح وترويج وتهريب الحشيش المخدر والإتجار به.

واوضح ان العصابة كانت على ارتباط بالعدوان لتسهيل تهريبها للحشيش المخدر ، و تنفيذها لبعض الجرائم، مشيرا إلى أن القبض عليها جاء نتيجة للمتابعة المستمرة ، والتحريات الناجحة .

ولفت إلى ان اجراءات التحقيق مع هذه العصابة مستمرة وانه سيتم احالتهم للنيابة فور استكمالها وفقا للقانون .



كما ضبط رجال الأمن بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة 20 افريقيا من الجنسية الاثيوبية دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية ،



واوضح مصدر امني بأمن العاصمة أن المضبوين والذي تتراوح اعمارهم بين 13- 25 عاما ، بينهم 7 اناث ، كانوا على متن باص نقل في طريقهم للحدود الشمالية ضمن عملية لتهريب الافارقة .

واشار إلى انه تم ايصالهم لمصلحة الجوازات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إلى ذلك قبض رجال أمن مديريتي شعوب وبني الحارث بأمانة العاصمة، على شخصين -أحدهما يعمل في محطة وقود - كانا يبيعان اسطوانات الغاز المنزلي بسعر مخالف ( سبعة ألف ريال ) للأسطوانة ، وتم احالتهما للإجراءات.

[16/أكتوبر/2018]سبـأ