محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة أكتوبر الوردية التوعوية حول سرطان الثدي في إب إب -سبأ:

دشنت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمحافظة إب اليوم حملة أكتوبر الوردية للتوعية والتثقيف حول سرطان الثدي تحت شعار " الكشف المبكر.. إنقاذ حياة".



في حفل التدشين أشاد وكيل المحافظة للشئون الصحية والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل بجهود مؤسسة مكافحة السرطان في استقبال الحالات المرضية وتقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية والوقائية .



وشدد على أهمية الحملة التوعوية والتثقيفية المجتمعية حول المرض وفوائد الكشف المبكر لتفادي مخاطره .



من جانبه أوضح مدير فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالمحافظة بليغ الطويل أن الحملة التي تستمر خلال شهر أكتوبر الجاري تتضمن تنفيذ برامج ومحاضرات توعوية حول المرض في أوساط طلاب المدارس والجامعات .



وبين أن مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمحافظة مجهز بكافة الأجهزة اللازمة للكشف ويعتبر ثاني مركز في الجمهورية من حيث توفر معدات الفحص المبكر.



تخلل حفل التدشين عدد من الفقرات التوعوية والإرشادية قدمتها اخصائيات في المؤسسة حول كيفية التشخيص السليم للمرض وأهمية مراجعة الطبيب المختص في حالة الكشف المبكر .







سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ