محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بصنعاء يناقش الإحتياجات الإنسانية لنازحي الجوف صنعاء-سبأ:

ناقش محافظ الجوف صالح أحمد درمان مع رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور القاسم عباس اليوم، الوضع الإنساني في المحافظة والإحتياجات الأساسية للنازحين والمتضررين جراء العدوان والحصار.



وتطرق الإجتماع إلى تدخلات المنظمات الإنسانية العاملة بالمحافظة والمشاريع والأنشطة والبرامج التي تنفذها وأولويات الإحتياج.



وأكد المحافظ درمان أن جهود المنظمات الإنسانية بالمحافظة لا تزال قاصرة ولا تغطي إحتياجات المواطنين .. مشيرا إلى أن العمل الإنساني بالجوف يعاني من إختلالات عدة منها العشوائية في الإستهداف وعدم الجدوى وقصور في الرقابة والتقييم.



فيما أبدى رئيس هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية الاستعداد بحث إحتياجات محافظة الجوف من الأنشطة والخدمات مع المنظمات الإنسانية .



ولفت إلى أنه سيتم إعطاء محافظة الجوف اهتماما خاصا نظرا للوضع الإستثنائي الذي تمر به والعمل على تخفيف معاناة الأسر المتضررة.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ