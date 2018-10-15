محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء في شبام كوكبان يناقش الأوضاع الخدمية وسبل تفعيل التحشيد المحويت-سبأ:

ناقش لقاء بمديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت اليوم الجوانب المتصلة بتفعيل التحشيد والتعبئة العامة لرفد الجبهات.



وأكد اللقاء الذي ضم ممثلو المجلس المحلي والوجهاء والشخصيات الاجتماعية ضرورة تنسيق الجهود لتخفيف معاناة المواطنين جراء تفاقم الأوضاع الإنسانية بفعل استمرار العدوان والحصار.



وشدد اللقاء على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية والإسهام في الجوانب الخدمية وتفعيل دورها في دعم الاحتياجات الإنسانية .



واستعرضت مداخلات المجتمعين جهود رفد جبهات العزة والبطولة بالمال والرجال وقوافل الغذاء والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة واستمرار الصمود وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وألقيت خلال اللقاء كلمات عن السلطة المحلية بالمديرية والشخصيات الاجتماعية .. أكدت الحرص على تفعيل المشاركة المجتمعية في حملات التحشيد والتعبئة ودعم جبهات العزة وتعزيز عوامل الاصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ