محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أوضاع بدبدة وحريب القراميش بمأرب مأرب -سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة مأرب اليوم، برئاسة وكيل المحافظة ناصر أحمد الشندقي ، الأوضاع الخدمية بمديريتي بدبدة وحريب القراميش .





كما استعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية عبدالخالق الشريف ومدير مديرية حريب القراميش صادق هيسان ومدير مديرية بدبدة درعان السقاف ، الاحتياجات الإنسانية بالمديريتين.





وتطرق الاجتماع إلى جوانب التنسيق مع المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية لتوفير المتطلبات الأساسية لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية جراء استمرار العدوان والحصار .





كما تناول الاجتماع معالجة العراقيل التي تواجه تنفيذ مشروع شق طريق نقيل ثبت، الرابط بين مديرية بدبده ومديرية حريب القراميش لتسهيل حركة التنقل وخدمة المديريات المجاورة .





كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه أداء قيادة السلطة المحلية وسبل إيجاد الحلول اللازمة لها.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ