ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 16 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:28:30م
الرئيس المشاط يلتقي وزراء الداخلية والصحة والأشغال ونائب وزير الصناعة
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزراء الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماوري والصحة الدكتور طه المتوكل والأشغال غالب مطلق ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي.
إيران: امتلاك الكيان الصهيوني السلاح النووي يهدد الأمن الإقليمي
أكدت إيران أن حيازة كيان الاحتلال الصهيوني الذي له ماض أسود في ارتكاب الجرائم والعدوان والإرهاب والجرائم ضد البشرية للسلاح النووي أمر خطير للغاية وتهديد جاد للسلام والأمن الإقليمي.
اجتماع للجنة العليا لحماية المستهلك (مصحح)
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم الاجتماع السادس للجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة.
اختيار لاعب منتخب كرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي
أختير لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات لفئة الأشبال والتي ستقام في اليابان.
آخر الأخبار:
تدشين توزيع ثلاثة آلاف حقيبة مدرسية بمدينة الرجم في المحويت
كسر زحف للمرتزقة في جبل حبشي بتعز
وقفة في صنعاء القديمة تنديداً باستمرار جرائم العدوان بحق المعالم والمدن التاريخية
ضبط عصابة تروج المخدرات وإفارقة غير شرعيين بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة التدخلات الإنسانية لمنظمة إنترسوس في إب
[16/أكتوبر/2018]
إب-سبأ:

ناقش وكيل محافظة إب للشئون الصحية والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل اليوم مع رئيسة بعثة منظمة إنترسوس إيفلين ليرنون المشاريع التي نفذتها بالمحافظة خلال العام الجاري في مجال التغذية وحماية الأطفال والنظافة والصرف الصحي.


وتطرق اللقاء إلى الترتيبات الخاصة باستكمال المشاريع قيد التنفيذ خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري ومنها صيانة مركزين صحيين بمديرية السياني.

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية وتوسيع تدخلات وأنشطة المنظمة الإنسانية خلال العام المقبل خاصة دعم وصيانة المرافق الصحية في عدد من المديريات والمناطق النائية بالمحافظة.

وفي اللقاء أشاد الوكيل المتوكل بمستوى تدخل المنظمة في المجال الصحي وتقديمها للخدمات ساهمت في الحد من تدهور الوضع الصحي الذي تعرضت كثير من المنشآت والمرافق الصحية للتدمير الكلي و الجزئي بفعل القصف الجوي لطيران العدوان .

وثمن جهود المنظمة في تجويد الخدمات المقدمة في المناطق المستهدفة والتزامها بمعايير الشراكة مع السلطات المحلية وتنفيذها للمشاريع وفقا لبرنامجها الزمني المحددة، ما جعلها تحوز على ثقة مسئولي المحافظة والمجتمعات المحلية .

وكلف وكيل محافظة إب مكتب الصحة بتزويد المنظمة بنسخة من خطة الاحتياجات الفعلية وإشراكها في تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية المساندة لجهود قيادة المحافظة خلال العام القادم بهدف التخفيف من معاناة المواطنين .

فيما استعرضت رئيسة بعثة المنظمة، خطة المنظمة للعام القادم والتي تضمنت عدد من المشاريع والأنشطة وفقا للاحتياجات الفعلية بالمناطق المستهدفة .

وعبرت إيفلين ليرنون عن شكرها لمساندة قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ عبد الواحد صلاح وما تقدمه من تسهيلات للمنظمة شكلت عاملاً رئيسيا في إنجاح مهامها الإنسانية المختلفة.

حضر اللقاء مدير مشروع المنظمة فرانسيسكو شنسيتو ومسئول الدعم اللوجستي والإسناد الدكتور عبدالقوي العامري وممثل مكتب الصحة محمد الشامي .

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين توزيع ثلاثة آلاف حقيبة مدرسية بمدينة الرجم في المحويت
كسر زحف للمرتزقة في جبل حبشي بتعز
وقفة في صنعاء القديمة تنديداً باستمرار جرائم العدوان بحق المعالم والمدن التاريخية
ضبط عصابة تروج المخدرات وإفارقة غير شرعيين بأمانة العاصمة
تطهير عدد من المواقع التي يتمركز فيها العدو السعودي ومرتزقته بعسير
قنص خمسة من المرتزقة بعسير وجيزان
تدشين حملة أكتوبر الوردية التوعوية حول سرطان الثدي في إب
إجتماع بصنعاء يناقش الإحتياجات الإنسانية لنازحي الجوف
قتلى وجرحى بعملية تطهير نوعية بنجران (مصحح)
لقاء في شبام كوكبان يناقش الأوضاع الخدمية وسبل تفعيل التحشيد
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
استشهاد مواطن بقذيفة لمرتزقة العدوان وغارات على صعدة والحديدة
[15/أكتوبر/2018]
18 شهيداً و20 جريحاً بغارات طيران العدوان ونيران حرس الحدود السعودي
[14/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلى 49شهيدا وجريحا
[13/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by