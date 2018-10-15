محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة التدخلات الإنسانية لمنظمة إنترسوس في إب إب-سبأ:

ناقش وكيل محافظة إب للشئون الصحية والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل اليوم مع رئيسة بعثة منظمة إنترسوس إيفلين ليرنون المشاريع التي نفذتها بالمحافظة خلال العام الجاري في مجال التغذية وحماية الأطفال والنظافة والصرف الصحي.



وتطرق اللقاء إلى الترتيبات الخاصة باستكمال المشاريع قيد التنفيذ خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري ومنها صيانة مركزين صحيين بمديرية السياني.



كما تطرق اللقاء إلى إمكانية وتوسيع تدخلات وأنشطة المنظمة الإنسانية خلال العام المقبل خاصة دعم وصيانة المرافق الصحية في عدد من المديريات والمناطق النائية بالمحافظة.



وفي اللقاء أشاد الوكيل المتوكل بمستوى تدخل المنظمة في المجال الصحي وتقديمها للخدمات ساهمت في الحد من تدهور الوضع الصحي الذي تعرضت كثير من المنشآت والمرافق الصحية للتدمير الكلي و الجزئي بفعل القصف الجوي لطيران العدوان .



وثمن جهود المنظمة في تجويد الخدمات المقدمة في المناطق المستهدفة والتزامها بمعايير الشراكة مع السلطات المحلية وتنفيذها للمشاريع وفقا لبرنامجها الزمني المحددة، ما جعلها تحوز على ثقة مسئولي المحافظة والمجتمعات المحلية .



وكلف وكيل محافظة إب مكتب الصحة بتزويد المنظمة بنسخة من خطة الاحتياجات الفعلية وإشراكها في تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية المساندة لجهود قيادة المحافظة خلال العام القادم بهدف التخفيف من معاناة المواطنين .



فيما استعرضت رئيسة بعثة المنظمة، خطة المنظمة للعام القادم والتي تضمنت عدد من المشاريع والأنشطة وفقا للاحتياجات الفعلية بالمناطق المستهدفة .



وعبرت إيفلين ليرنون عن شكرها لمساندة قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ عبد الواحد صلاح وما تقدمه من تسهيلات للمنظمة شكلت عاملاً رئيسيا في إنجاح مهامها الإنسانية المختلفة.



حضر اللقاء مدير مشروع المنظمة فرانسيسكو شنسيتو ومسئول الدعم اللوجستي والإسناد الدكتور عبدالقوي العامري وممثل مكتب الصحة محمد الشامي .

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ