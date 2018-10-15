[16/أكتوبر/2018]
عمران -سبأ:
دشن محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم بمدينة عمران توزيع الحقائب المدرسية ومبالغ مالية على أبناء الشهداء والمفقودين مقدمة من مؤسسة الشهداء .
وخلال التدشين أكد المحافظ جعمان ضرورة الاهتمام بأبناء الشهداء والمفقودين الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ، داعياً رجال المال والأعمال و كافة فئات المجتمع إلى العناية بهذه الفئة ومنحهم الرعاية اللازمة تقديراً لتضحيات آبائهم في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله .
ولفت إلى أن قيادة المحافظة تولي أبناء الشهداء كل الرعاية .
سبأ