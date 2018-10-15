محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة تدريبية خاصة بالتوعية بمخاطر الألغام في صعدة صعدة-سبأ:

بدأت بصعدة اليوم دورة تدريبية للتوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب، ينظمها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والسلطة المحلية بالمحافظة.



وفي الإفتتاح أشار محافظ صعدة محمد جابر عوض إلى أهمية الدورة في التوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية .. لافتا إلى تتعرض له محافظة صعدة من عدوان وإستهداف مباشر بمختلف أشكال الأسلحة والمحرمة دوليا خاصة القنابل العنقودية التي باتت تهدد المواطنين خاصة الأطفال والنساء.



وأكد أن استهداف العدوان للمواطنين والمناطق بالقنابل العنقودية والأجسام الغربية، ستبقى وصمة عار في جبين منظمات حقوق الإنسان ودول تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات.



فيما استعرض مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العقيد علي صفره برنامج الدورة التي يشارك فيها 60 من الناشرين والناشرات الذين تم ترشيحهم من جمعيات غير حكومية بمديريات "كتاف البقع، باقم، منبه، شداء، ساقين، الظاهر، حيدان ورازح".



ولفت إلى أن الدورة التدريبية تأتي في إطار حملة ينفذها المركز على مدى أربعين يوما للتوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية بالمحافظة .. مستعراض ما تم إنجازه خلال الأعوام 2016-2018م بمحافظات حجة، عمران، صعدة، صنعاء، إب، تعز وذمار.



وأشار إلى أنه تم نزع ورفع 89 لغم فردي و71 لغم للدبابات والمدرعات، و136 ألف و120 قذيفة مختلفة ومتنوعة، وألفين و960 قنبلة عنقودية وألفين و240 قنبلة طيران ، وألف 425 صاروخ و404 رؤوس صورايخ و85 ألف و580 فيوزات متنوعة.



من جهته حث رئيس جامعة صعدة الدكتور عبد الرحيم الحمران المتدربين على الاستفادة من برامج الدورة لتأدية واجبهم في الميدان والتوعية بمخاطر القنابل والألغام.



حضر التدشين وكيل أول محافظة صعدة عبد الله القاسمي ومدير فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بصعدة العميد عبد الإله المؤيد وممثلي عدد من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات العاملة بالمحافظة .

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ