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مهرجان لدعم مرضى السرطان بعمران
[16/أكتوبر/2018]
عمران-سبأ:

نظمت بمحافظة عمران اليوم مهرجان بسمة أمل للأطفال المصابين بمرضى السرطان بالمحافظة، نظمته جمعية حماية الطفولة بالتعاون مع مصنع اسمنت عمران وعدد من الشركاء.


وفي المهرجان الذي حضره محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان ووكيل وزارة الصحة نشوان العطاب وأمين محلي المحافظة صالح المخلوس ووكيل المحافظة امين فراص وعدد كبير من قيادة ومسولي المحافظة .. أكد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اهتمام قيادة السلطة المحلية بمرضى السرطان خاصة المصابين من الأطفال.

ونوه بمبادرة جمعية حماية الأطفال ومصنع أسمنت عمران في دعم مرضى السرطان من أطفال المحافظة .. مناشدا المنظمات الإنسانية ورجال المال والأعمال دعم مرضى السرطان من الأطفال البالغ عددهم70 طفلا والذين لا يستطيعون شراء الأدوية الخاصة بالمرض جراء الأوضاع المعيشية الراهنة نتيجة استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية.

فيما أشار وكيل وزارة الصحة الدكتور نشوان العطاب إلى ما يعانيه مرضى السرطان في اليمن خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء الحصار والحرب الإقتصادية التي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية وعدم تمكن بعض المرضى من السفر للخارج.

وحث المنظمات الدولية والإنسانية على تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول الأدوية والمحاليل الطبية لإنقاذ الوضع الصحي في اليمن.

بدروه أشار مدير أسمنت عمران يحيى أبو حلفة ورئيس جمعية حماية الطفولة إلى أهمية المهرجان في رسم البسمة على شفاه الأطفال وتعزيز روح التكافل المجتمعي والمساهمة في دعم الأطفال المصابين بهذا المرض الخطير .

تخلل المهرجان فقرات إنشادية وترفيهية أكدت أهمية الوقوف إلى جانب مرضى السرطان خاصة الأطفال المصابين بهذا المرض.

سبأ
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