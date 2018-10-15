محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يلتقي وزراء الداخلية والصحة والأشغال ونائب وزير الصناعة صنعاء-سبأ:

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزراء الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماوري والصحة الدكتور طه المتوكل والأشغال غالب مطلق ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي.



جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بمستوى الأداء الخدمي والأمني والرقابي لتخفيف معاناة المواطنين جراء الأوضاع الراهنة والصعوبات التي تواجه سير العمل.



وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية والتحديات التي تواجه القطاعات الخدمية جراء العدوان والحصار.



كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة من قبل وزارات الداخلية والصحة والأشغال والصناعة لتحسين مستوى الأداء الأمني والخدمي والرقابي والتغلب على التحديات الراهنة.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ