محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة حيدرة تستعد لافتتاح مخبز خيري في العاصمة صنعاء صنعاء-سبأ:

تستعد مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية افتتاح مخبز "حيدرة" الخيري مطلع نوفمبر المقبل لتوفير رغيف الخبر للأسر الفقيرة والنازحة في أمانة العاصمة.





وأوضح مدير المشروع عرفات عبدالرحمن المعيضي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخبز الذي تموله المؤسسة بالشراكة مع منظمة الرحمة العالمية يستهدف في مرحلته الأولى توفير الوجبة المدرسية لـ800 طالبا وطالبة من أبناء الأسر النازحة والفقيرة بالأمانة.



وأشار إلى أن المخبز سيعمل على إنتاج رغيف الخبز لـ 200 أسرة فقيرة ونازحة على أن يتم إضافة المزيد من المستفيدين في المراحل التالية .. مبينا أن إنشاء المخبز، يهدف لإنتاج رغيف الخبز اليومي لمئات الأسر النازحة والمعدمة ومساعدتها على توفير وجبة للأطفال في ظل الأوضاع الصعبة وعجز الأسر عن توفير متطلبات العيش لها وأطفالها.



وبين المعيضي أن مشروع المخبز الخيري سيمثل بادرة إنسانية وتجربة ناجحة من شأنها تشجيع المنظمات الإنسانية وفاعلي الخير على دعم أنشطة المؤسسة وتشجيعها لإنشاء مزيد من المخابز الخيرية لتغطية احتياجات الفقراء والنازحين بصنعاء وغيرها من المحافظات.



وثمن تعاون منظمة الرحمة العالمية في تحمل جزء من تكاليف إنشاء المخبز وشراء معداته الإنتاجية .. داعيا رجال المال والأعمال والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى دعم المخبز الخيري لضمان ديمومته وتوسيع دائرة المستفيدين منه والمبادرة بإنشاء مشاريع مماثلة تسهم في تخفيف معاناة الفقراء وتعينهم على مواجهة أعباء الحياة المعيشية المتفاقمة.

سبأ [16/أكتوبر/2018]تستعد مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية افتتاح مخبز "حيدرة" الخيري مطلع نوفمبر المقبل لتوفير رغيف الخبر للأسر الفقيرة والنازحة في أمانة العاصمة.سبأ