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آخر تحديث: الثلاثاء، 16 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:28:30م
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وقفة إحتجاجية لأبناء مديرية المنيرة بمحافظة الحديدة
[16/أكتوبر/2018]
الحديدة-سبأ:

نظم أبناء مديرية المنيرة بمحافظة الحديدة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم تحالف العدوان وحربه الإقتصادية.


واستنكروا استمرار العدوان في ارتكاب الجرائم وأخرها استهداف النازحين في مديرية جبل رأس والتي تعد وصمة عار في جبين الإنسانية.

وأكدوا أن الحرب الإقتصادية التي تشنها دول تحالف الإجرام سعيا لتجويع الشعب اليمني على مرأى من العالم لن تزيد اليمنيين إلا صمودا وإصرارا على مواصلة الثبات ومواجهة العدوان.

وندد المشاركون في الوقفة بالصمت المخزي والتخاذل الأممي إزاء الجرائم والحصار الخانق الذي يتعرض له أبناء تهامة والشعب اليمني بأكمله.

وأشاروا غلى أن سياسة تجويع شعب بأكمله يعد جريمة بحق الإنسانية لم يسبق لها مثيل .. مؤكدين على أهمية استمرار الصمود والرد على جرائم تحالف العدوان.

سبأ
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