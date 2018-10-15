المؤتمر الشعبي يوجه نداء لإغاثة أبناء المهرة جراء الإعصار

صنعاء-سبأ:

عبر المؤتمر الشعبي العام عن قلقه البالغ للكارثة التي تعرضت لها محافظة المهرة وبعض المناطق جراء الإعصار المناخي الذي ضربها خلال الساعات الماضية والذي يهدد حياة المواطنين.



وأوضح المؤتمر الشعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما يدعوا إلى القلق هو تباطؤ عمليات الإغاثة في ظل ما يعانيه المواطنين من نزوح وإصابات جراء تهدم المنازل وتعرض المنشآت الخدمية والحكومية لأضرار بالغة.



ووجه المؤتمر الشعبي العام نداء لكافة المنظمات الإغاثية في الداخل والخارج والدول الشقيقة والصديقة لسرعة الإسناد الإغاثي لأبناء المهرة بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة لما من شأنه احتواء الكارثة وتأثيراتها الخطيرة.



كما دعا قواعده وأعضائه ورجال المال والأعمال بالمناطق المنكوبة المساعدة في عمليات الإغاثة للمواطنين المتضررين من الإعصار وتخفيف معاناتهم.

[16/أكتوبر/2018]سبأ