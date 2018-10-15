مجلس النواب يدعو أعضائه المتواجدين بالخارج إلى تغليب مصلحة الوطن

صنعاء-سبأ:

أطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أعضاء المجلس على نتائج اللقاء الذي عُقد يوم أمس مع رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط ورئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.



حيث أشار رئيس المجلس في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة إلى ما تتعرض له عدد من المحافظات والجزر اليمنية من احتلال واعتداء على المعالم الحدودية ومن خلال التجهيزات لمد أنابيب النفط السعودي بمحافظة المهرة والعبث بأوضاع ومقدرات المحافظات الجنوبية.



ودعا كافة أعضاء المجلس العالقين والمتواجدين في الخارج جراء العدوان وإغلاق مطار صنعاء الدولي إلى الإلتحام بمن إنتخبوهم من المواطنين لعضوية مجلس النواب لتلمس معاناتهم جراء العدوان والعودة إلى أرض الوطن للانضمام إلى قائمة الصمود في وجه العدوان والتصدي لمحاولاته شرعنة جرائمه واحتلال الأراضي والجزر اليمنية .



وقال " إن التاريخ يرصد الأحداث ولا يرحم ولن يغفر لمن يفرط بأرضه ووطنه وسيادة بلاده " .. لافتا إلى أنه ليس كل من يتواجد في الخارج غير وطني ومؤيد للعدوان ".



وأضاف " الوطن أبقى ومصالحه العليا أغلى من كل شيء".. داعيا إلى أهمية تراص صفوف اليمنيين وتوحيد الجبهة الداخلية وثبات المواقف الوطنية لمواجهة العدوان.



وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن من لديه أفكار ومقترحات تتعلق بالوطن والمواطنين ونصرتهم وتعزيز الجبهة الداخلية ومقاومة العدوان، العودة إلى أرض الوطن والجلوس إلى طاولة الحوار لحل أي تباينات أو خلافات أو وجهات نظر بين الأخوة لإفشال المؤامرات الخارجية التي تستغل الظروف التي يمر بها اليمن من حصار وتجويع لتمرير المشاريع الصغير ومخطط التقسيم ومن ثم التصدي لأي محاولات تستهدف شرعنة جرائم العدوان أو التبرير له في بعض المحافل ليتمادى في ارتكاب جرائم بحق أبناء الشعب اليمني.



وفي سياق ذلك تحدث عدد من نواب الشعب .. مؤكدين في مداخلاتهم على ما جاء في حديث رئيس مجلس النواب بأهمية تجسيد العفو العام والمصالحة الوطنية، وضرورة استجابة دول العدوان لرأي العقل والمنطق وإيقاف العدوان على اليمن ورفع الحصار الجائر على المنافذ البرية والبحرية والجوية لتمكين الشعب اليمني تجاوز الكوارث الإنسانية التي يعاني منها.



إلى ذلك عبر مجلس النواب عن أسفه الشديد لما حدث في محافظة المهرة جراء إعصار لبان الذي ضرب المحافظة وأدى إلى إستشهاد وإصابة عدد من المواطنين وتضرر العديد من المنازل والمنشآت العامة والخاصة.



ودعا نواب الشعب إلى تقديم المساعدات الممكنة لتجاوز ما أحدثه إعصار لبان .. لافتين إلى أن هذا الإعصار تسبب في إحداث أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين.



من جهة أخرى قدم وزير الخارجية هشام شرف إعتذاره لمجلس النواب وعضو المجلس النائب بسام الشاطر، لما حدث من ملابسات في جلسة سابقة.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.



حضر الجلسة عدد من المسئولين في وزارة الخارجية.

[16/أكتوبر/2018]سبأ