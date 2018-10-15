محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحديدة تحتفل بالعيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر الحديدة-سبأ:





نظم المجلس المحلي بمحافظة الحديدة اليوم حفل فني وخطابي بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.







وخلال الحفل أشار القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبة الغالية على الشعب اليمني كونه احتفاء بالثورة التي طردت المستعمر من جنوب الوطن بعد ١٢٨ عاما من الاحتلال.



وأشار إلى أن ثورة أكتوبر الخالدة التي انطلقت في عام ١٩٦٣م من جبال ردفان لم تكن لتنجح لولا إصرار أبناء اليمن على التحرر من الاستعمار وطرده من المحافظات الجنوبية.



ولفت قحيم إلى أن الاستعمار يعود اليوم من جديد بأذرع وأساليب جديدة وهدفه السواحل اليمنية الغنية بالثروات البحرية والطبيعية .



وأكد أن الشعب اليمني سيدافع عن الوطن ومحافظة الحديدة على وجه الخصوص وسيكون الساحل الغربي مقبرة للغزاة مرتزقتهم.



من جانبه أكد مشرف المحافظة أحمد البشري أن الشعب اليمني يواصل صنع التاريخ عبر العصور امتدادا من ثورة 14 أكتوبر التي انطلقت بقيادة لبوزة من جبال ردفان التي دحرت الاستعمار البريطاني وإخراجه من المحافظات الجنوبية.



وأشار إلى أن الشعب اليمني يصنع التاريخ من جديد ويخوض أقوى المعارك ضد الاستعمار الجديد الذي يحاول بكل ما أوتي من قوة لاحتلال الوطن .. لافتا إلى أن مخططات العدوان فشلت بصمود وتضحيات الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم في الدفاع عن الوطن.



وأكد أن الساحل الغربي تحول إلى مقبرة للغزاة والمحلتين بتضحيات الجيش واللجان الشعبية والقبائل اليمنية الذين سطروا ملاحم بطولية في مواجهة قوى العدوان.



فيما أشارت كلمة منظمات المجتمع المدني بالحديدة التي ألقتها مديرة جمعية الوفاء الاجتماعية النسوية نورة عبدالله سالم إلى أهمية الاحتفاء بثورة 14 أكتوبر خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصار.



وأوضحت أن العدوان والاستعمار الجديد ارتكب ولا يزال الجرائم المروعة بحق الشعب اليمني ولم يفرق بين الأطفال والنساء والشيوخ في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.



تخلل الحفل الذي حضره رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد سليمان حليصي ووكلاء المحافظة علي قشر وعبد الجبار احمد محمد ومدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات رقصات شعبية وفلكورية ومسرحيات وقصائد عبرت عن المناسبة.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ