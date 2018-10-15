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آخر تحديث: الثلاثاء، 16 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:00:35م
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وقفة قبلية لأبناء مديرية المغلاف بمحافظة الحديدة
[16/أكتوبر/2018]
الحديدة-سبأ:

نظم أبناء مديرية المغلاف بمحافظة الحديدة اليوم ، وقفة قبلية لتنديد بإستمرار قوي العدوان في حربها الاقتصادية على الشعب اليمني.



واستنكر المشاركون في الوقفة جريمة العدوان في جبل راس والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من النازحين.



وادانوا أستمرار تنصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية إزاء مايتعرض له الشعب اليمني من جرائم قتل وحرب أقتصادية وحرب تجويع ممنهجه وزعزعة الوضع الإقتصادي في البلاد.



وحمل المشاركون في الوقفة الأمم المتحدة مسؤولية صمتها إزاء التداعيات الكارثية لتدمير العملة وأستهداف الأقتصاد وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن جراء أستمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر منذ مايقارب من أربعة أعوام.



وأكدوا أستمرارهم في الصمود والتحشيد والتحرك نحو جبهة الساحل الغربي للتصدي للغزاة والدفاع عن الوطن وسيادته وكرامة أبنائه .. معلنيين النفيرالعام ومواصلتهم للوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان والإنتصار لمظلومية الشعب اليمني حتى يتحقق النصر.

سبأ
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