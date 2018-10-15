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اختيار لاعب منتخب كرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي
أختير لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات لفئة الأشبال والتي ستقام في اليابان.
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  رياضة
اختيار لاعب منتخب كرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي
[16/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

أختير لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات لفئة الأشبال والتي ستقام في اليابان.


وأوضح رئيس الاتحاد العام لكرة الطاولة الدكتور عصام السنيني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اختيار اللاعب الموهوب جبران جاء بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة الأمل العالمي التي أقيمت في أسبانيا كإنجاز تاريخي لكرة الطاولة اليمنية والعربية.

وأشار إلى أن جبران سيدخل معسكر تدربيي لمدة أسبوع قبل المشاركة في البطولة التي تحتضنها اليابان بمشاركة واسعة من جميع قارات العالم في مسابقات الفرق والفردي والزوجي للذكور والإناث.

ولفت الدكتور السنيني إلى أهمية أن يحظى اللاعب جبران مزيد من الاهتمام والرعاية من قبل وزارة الشباب والرياضة بما يحفزه في تقديم صورة مشرفة ورفع علم اليمن في المحافل الخارجية.

سبأ
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