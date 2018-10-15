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محافظ صعدة يتفقد سير العمل بمكتبي الضرائب والصحة
[16/أكتوبر/2018]
صعدة-سبأ:

تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض ووكيل المحافظة عبدالله القاسمي اليوم سير أداء العمل بمكتبي الضرائب والصحة.


حيث اطلع المحافظ عوض الوكيل القاسمي على آلية تحصيل الضرائب والخطط المستقبلية للمكتب للإسهام في زيادة الإيرادات لتفوق مستوى الربط المحدد، واستمعا من مدير مكتب الضرائب محسن جمعان إلى إيضاح حول إستئناف العمل في المكتب الجديد الذي تم إفتتاحه بديلا عن المكتب القديم الذي استهدفه العدوان، ما أدى إلى تدميره.

وأوضح جمعان أن المكتب لديه خطة لتحسين الأداء وزيادة نسبة الإيرادات رغم الصعوبات جراء العدوان والحصار.

كما اطلع المحافظ عوض على الإرشيف الذي تم إستعادة جزء منه من بين الأنقاض وركام المبنى نتيجة تدميره من قبل طيران العدوان.

وكان المحافظ محمد جابر عوض ناقش مع قيادة المكتب والعاملين فيه مدى إنجاز المكتب للربع الثالث من العام الجاري وكيفية تحصيل الضرائب من كبار المكلفين.

وأشار المحافظ عضو إلى ضرورة إضطلاع المكاتب الإيرادية بمهامها في آلية زيادة الإيرادات والتحصيل .. وقال " إن السلطة المحلية لديها برنامج عمل تنموي لابد من تنفيذه وإخراجه إلى حيز الوجود".

وثمن دور رئيس مصلحة الضرائب في دعم مكتب المحافظة وكذا جهود العاملين في المكتب خلال الفترة السابقة وصمودهم في وجه العدوان.

وأبدى محافظ صعدة استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية دعم إحتياجات المكاتب وتوفير متطلباتهم وتسهيل مهامهم بما يخدم المصلحة العامة.

كما تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض والوكيل للشؤون الصحية عبد الله القاسمي، سير أداء العمل بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

واستمع من مدير مكتب الصحة يحيى أحمد شايم إلى إيضاح حول الإحتياجات لتسيير القطاع الصحي والصعوبات التي تواجه المكتب في تقديم الخدمات والرعاية الصحية.

وأشار محافظ صعدة إلى ضرورة تحسين الأداء بالمرافق الصحية خاصة المديريات والعزل النائية وتوفير الإمكانات والمستلزمات الطبية المختلفة .. حاثا إدارة المكتب على التواصل مع فروع المديريات لتوفير الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية التعاون لإيجاد رعاية وخدمات طبية تلبي إحتياجات المواطنين في مختلف المديريات .

حضر اللقاء مدير مديرية سحار خالد الذيبان.

سبأ
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