محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة الأوضاع بالمحافظات الجنوبية صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد بحضور وزير الإدارة المحلية علي القيسي، الأوضاع بالمحافظات الجنوبية في ظل تطورات الأحداث الأخيرة، وممارسات الاحتلال السعودي الإماراتي.



وناقش الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد ناصر الظرافي ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي ومحافظو محافظات عدن طارق سلام وحضرموت لقمان باراس والمهرة القعطبي علي حسين وشبوة علي الطمباله وأبين أحمد غالب الرهوي وسقطرى هاشم السقطري.. وضع المحافظات والمناطق المنكوبة جراء كارثة إعصار لبان، والأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين وخدمات الكهرباء والاتصالات والطرق بمحافظة المهرة وغيرها من المناطق المتضررة.



ووقف الاجتماع أمام تطورات الاحتجاجات المناهضة للاحتلال في عدن والمحافظات الجنوبية التي مثلت شرارة الثورة ضد المحتل وعملائه، وممارسات المحتل السعودي في محافظة المهرة واستحداثه لنقاط البدء بمد أنبوب النفط عبر الأراضي اليمنية إلى البحر العربي، ووقوف أبناء المهرة ضد هذا المشروع العدواني.



واستعرض المجتمعون مصفوفة عمل السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية، ومتطلبات تنفيذ العمل السياسي والاجتماعي والإعلامي خلال المرحلة الحالية.



وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات أن ما تعيشه المحافظات الجنوبية من حالة تنامي للوعي المجتمعي بحقيقة وممارسات الاحتلال الإماراتي والسعودي، هي الحالة الطبيعية التي سيتمكن أبناء اليمن من خلالها من تحرير كامل الأرض اليمنية وطرد الغزاة والمحتلين.



ولفت الجنيد إلى أن تحالف العدوان يعيش الآن حالة من التخبط بعدما أتضحت مشاريعه الخبيثة ومخططاته لاحتلال أجزاء من الوطن، الأمر الذي يجعل تحرير هذه المناطق والمحافظات في قائمة الأولويات حاليا.



وشدد على ضرورة تفعيل دور السلطة المحلية ومحافظي المحافظات في هذه المرحلة، في إطار مصفوفة تنفيذية وتكاملية تدعمها القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني.



فيما أشار وزير الإدارة المحلية إلى ضرورة توفير الدعم المادي والمعنوي لتسهيل عمل محافظي المحافظات الجنوبية، والوقوف إلى جانب أبناء تلك المحافظات الذين هم اليوم قادرون على طرد المحتل خاصة وأن لديهم تجربة في مقاومة المحتلين من خلال تاريخ النضال الطويل ضد الاستعمار البريطاني.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ