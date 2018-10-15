محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة تدخلات منظمة الإغاثة الإسلامية بالقطاع الصحي بعمران عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، تدخلات منظمة الإغاثة الإسلامية في دعم القطاع الصحي بالمحافظة.



وخلال الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الصحة بعمران الدكتور هادي الحمزي، أشاد المحافظ جعمان بالجهود التي تبذلها منظمة الإغاثة في تلمس احتياجات القطاع الصحي والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية جراء العدوان والحصار.



وأكد أهمية التنسيق مع السلطة المحلية لتقديم التسهيلات للمنظمة لتنفيذ مهامها الإنسانية بما يسهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



وحث المنظمة على مضاعفة الجهود لتلبية احتياجات المجتمع وتنفيذ مشاريع جديدة بالمحافظة.



فيما أكد منسق منظمة الإغاثة الإسلامية بعمران أحمد عقبات حرص المنظمة على أن تكون تدخلاتها ومشاريعها نوعية وذات أثر مباشر وملموس للتخفيف من أثر الأزمة جراء العدوان والحصار.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ