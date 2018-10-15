محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمات المجتمع المدني بالحديدة تدين جريمة العدوان بجبل راس الحديدة-سبأ:

أدانت منظمات المجتمع المدني بمحافظة الحديدة جرائم العدوان وآخرها استهداف النازحين بمديرية جبل راس .



وأكدت في بيانات تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إمعان تحالف العدوان في استهداف المدنيين جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.



وحملت منظمات المجتمع المدني بالحديدة المجتمعَ الدولي وفي المِقدمة الأممُ المُتحدة وهيئاتها خاصةً مجلسي الأمن و حقوقِ الإنسان المسئولية الكاملةَ لهذا التصعيد الإجرامي من قبل دول تحالف العدوان ومُمارستها الإرهابيةِ على الساحلِ الغربي ومُحافظةِ الحديدة .



واستنكرت الصمت المطبق للمجتمع الدولي ومنظماته إزاء جرائم دول تحالف العدوان منذ أكثر من ثلاثة أعوام.



وطالبت البيانات المنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم إلى إدانة جرائم العدوان واتخاذ موقف لإيقافها.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ