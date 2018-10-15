محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة متطلبات تشغيل محطات الكهرباء صنعاء -سبأ:





ناقش اجتماع اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد، متطلبات تشغيل محطات الكهرباء، وآلية توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في محافظة الحديدة وأمانة العاصمة.







وناقش الاجتماع الذي ضم وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي ووزير النفط والمعادن أحمد دارس وأمين عام رئاسة الوزراء الدكتور أحمد ناصر الظرافي.. آلية تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الخاصة بتفعيل نتائج أعمال اللجنة الفنية المنبثقة عن الاجتماع السابق من وزارتي الكهرباء والنفط، والخاصة بإجراءات الصيانة العاجلة للسفينة صافر وتفريغها من النفط حتى لا تتسبب في كارثة بيئية تؤثر على المياه المحلية والإقليمية والأحياء البحرية.



وخلال الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء ضرورة إعادة تشغيل المحطات الكهربائية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء للتخفيف من معاناة المواطنين خصوصاً في محافظة الحديدة.



وأشار إلى الجهود المبذولة لتوفير كميات الوقود الكافية لتشغيل المحطات رغم تعنت العدوان والإجراءات التي يفرضها لمنع وصول المشتقات لمحطات توليد الطاقة.



ووجه الجنيد المؤسسة العامة للكهرباء بإعداد الدراسات اللازمة لاستكمال إنارة الشوارع العامة في أمانة العاصمة وعواصم بعض المحافظات، والمدارس والمستشفيات وبعض المرافق الخدمية التي لها علاقة مباشرة بخدمة المواطنين.



فيما أكد وزير النفط والمعادن على أهمية قيام الأمم المتحدة بتوفير الحماية اللازمة للفرق الفنية حتى تتمكن من إجراء عملية الصيانة للسفينة صافر.. مؤكداً على أهمية الإسراع بتفريغ السفينة من النفط كون أي تأخير سيؤدي كارثة بيئية.



من جانبه أشار وزير الكهرباء والطاقة إلى مشكلة توفير كميات الوقود لتشغيل المحطات في ظل ظروف العدوان، وارتفاع وتقلبات الأسعار بسبب الحرب الاقتصادية والحصار.



حضر الاجتماع نائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني، والأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي الهادي، والوكيل الفني للمؤسسة العامة للكهرباء المهندس حارث العمري، ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء محسن الدولة.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ