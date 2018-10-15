ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في أوغندا إلى 43 قتيلاً وبدء نقل السكان

كمبالا- سبأ:



أعلنت الحكومة الأوغندية اليوم الثلاثاء أن حصيلة القتلى نتيجة انهيار أرضي وقع في أوغندا الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 43 شخصا بينما سيجري على الفور إعادة توطين السكان الذين يتبين أنهم أكثر عرضة للخطر في منطقة الكارثة.



وذكر بيان للحكومة أن العدد النهائي للقتلى وصل إلى 43 شخصا ارتفاعا من 31 في حصيلة أولية.. مضيفاً إن 21 شخصا أصيبوا بينما تشرد نحو 800 شخص.



وأضاف البيان: إن "الحكومة وجهت بالبدء على الفور في إعادة توطين الأشخاص الذين يواجهون خطر (المزيد) من الانهيارات الأرضية".



وتسببت الأمطار الغزيرة في طوفان من الصخور والطين والمياه انحدر أسفل جبل إلجون بالقرب من الحدود مع كينيا وتسبب في اقتلاع الأشجار وانهيار المنازل ودفن السكان في بلدة بوكالاسي وبعض القرى المجاورة.



وخصصت الحكومة نحو 8.66 مليون دولار لتمويل إعادة التوطين العاجلة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.



وكان انهيار أرضي قد وقع في منطقة جبل إلجون في عام 2010 وأسفر عن مقتل 150 شخصا.

[16/أكتوبر/2018]سبأ