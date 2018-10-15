ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 16 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:34:54م
القوة الصاروخية تستهدف بصاروخين باليستيين معسكر للغزاة بمأرب
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صباح اليوم صاروخين باليستيين من طراز بدر1 على تجمعا لقيادات العدوان بمعسكر تداوين شرق مدينة مأرب.
إيران: امتلاك الكيان الصهيوني السلاح النووي يهدد الأمن الإقليمي
أكدت إيران أن حيازة كيان الاحتلال الصهيوني الذي له ماض أسود في ارتكاب الجرائم والعدوان والإرهاب والجرائم ضد البشرية للسلاح النووي أمر خطير للغاية وتهديد جاد للسلام والأمن الإقليمي.
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
تراجعت اليوم الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.
اختيار لاعب منتخب كرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي
أختير لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات لفئة الأشبال والتي ستقام في اليابان.
آخر الأخبار:
محافظ صعدة يتفقد سير العمل بمكتبي الضرائب والصحة
اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة الأوضاع بالمحافظات الجنوبية
مناقشة تدخلات منظمة الإغاثة الإسلامية بالقطاع الصحي بعمران
منظمات المجتمع المدني بالحديدة تدين جريمة العدوان بجبل راس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في أوغندا إلى 43 قتيلاً وبدء نقل السكان
[16/أكتوبر/2018]
كمبالا- سبأ:

أعلنت الحكومة الأوغندية اليوم الثلاثاء أن حصيلة القتلى نتيجة انهيار أرضي وقع في أوغندا الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 43 شخصا بينما سيجري على الفور إعادة توطين السكان الذين يتبين أنهم أكثر عرضة للخطر في منطقة الكارثة.


وذكر بيان للحكومة أن العدد النهائي للقتلى وصل إلى 43 شخصا ارتفاعا من 31 في حصيلة أولية.. مضيفاً إن 21 شخصا أصيبوا بينما تشرد نحو 800 شخص.

وأضاف البيان: إن "الحكومة وجهت بالبدء على الفور في إعادة توطين الأشخاص الذين يواجهون خطر (المزيد) من الانهيارات الأرضية".

وتسببت الأمطار الغزيرة في طوفان من الصخور والطين والمياه انحدر أسفل جبل إلجون بالقرب من الحدود مع كينيا وتسبب في اقتلاع الأشجار وانهيار المنازل ودفن السكان في بلدة بوكالاسي وبعض القرى المجاورة.

وخصصت الحكومة نحو 8.66 مليون دولار لتمويل إعادة التوطين العاجلة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وكان انهيار أرضي قد وقع في منطقة جبل إلجون في عام 2010 وأسفر عن مقتل 150 شخصا.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الخارجية الفلسطينية تدعو أستراليا إلى عدم تغيير موقفها من القدس حفاظا على مصالحها
الكرملين: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيلتقي لافروف الأسبوع المقبل
مستوطنون صهاينة وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون الأقصى
الصحة العالمية تقرر عقد اجتماع لبحث تفشي الإيبولا في الكونجو
مصرع 10 أشخاص جراء السيول جنوب فرنسا
الرئيس الفرنسي يعين رئيس الحزب الحاكم وزيراً للداخلية
بدء محادثات بين الكوريتين والأمم المتحدة حول إخلاء جزء من الحدود من السلاح
الجمعية العامة تصوت اليوم على منح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة الـ (77+الصين)
توغل محدود لآليات الاحتلال الاسرائيلي شرقي غزة
إيران: امتلاك الكيان الصهيوني السلاح النووي يهدد الأمن الإقليمي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
استشهاد مواطن بقذيفة لمرتزقة العدوان وغارات على صعدة والحديدة
[15/أكتوبر/2018]
18 شهيداً و20 جريحاً بغارات طيران العدوان ونيران حرس الحدود السعودي
[14/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلى 49شهيدا وجريحا
[13/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by