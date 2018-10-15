محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الشباب يكرم مبدعات مرسم تعزيز الصمود والولاء الوطني بقطاع المرأة صنعاء-سبأ:

كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بنادي بلقيس بصنعاء المبدعات في مرسم تعزيز الصمود والولاء الوطني الذي نفذته الإدارة العامة للنشاط الشبابي النسوي لقطاع المرأة بالوزارة.



شارك في المرسم على مدى ثلاثة أيام 30 رسامة تحت سن 35 عاما، من مختلف شرائح المجتمع في إطار مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد "يد تحمي ويد تبني".



وفي التكريم الذي حضره أمين عام رئاسة الجمهورية حسن شرف الدين، أشاد الوزير زيد بدور القائمين على المعرض وجهودهم المبذولة خلال فترة العرض.



وقال "لقد أسرتني كثيرا دلالة ما أنتجه المبدعون بمعان عدة، أنها جسدت وعيهم بطبيعة العدوان وآثاره وطبيعته ونتائجه، كما جسدت الوحدة الوطنية من خلال المبدعات اللاتي شاركن من مختلف المحافظات".



وأضاف " إن المعركة اليوم هي معركة الوعي والإرادة وهذا ما جسدته اللوحات المرسومة التي كانت رغم بساطتها، كافية ليكتب عنها الكتاب عشرات الصفحات".



فيما أشارت القائم بأعمال وكيل قطاع المرأة هناء العلوي إلى أن الهدف من إقامة المرسم تنمية قدرات الشابات في الرسم والشعر والإبداع رغم استمرار العداون والحصار.



وفي الختام تم تكريم المبدعات حيث حصلت الرسامة غيداء الورد على جائزة أفضل عمل معبر عن العدوان، ونالت الرسامة حنان المدني جائزة أفضل عمل معبر عن بشاعة الإحتلال، كما حصلت الرسامة غيداء العرشي على جائزة أفضل عمل معبر عن حب الوطن.



ونالت الرسامة وجدان نجم الدين جائزة أفضل عمل معبر عن صمود المرابطين، وذهبت جائزة أفضل عمل معبر عن السلام إلى الرسامة فريال الخلقي، فيما حصلت غدير العبسي على جائزة أصغر مشاركة مبدعة.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ