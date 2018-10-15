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اجتماع للجنتي المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
[16/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

عقد بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم اللجنتين المالية والاقتصادية بالمجلس.


كرس الاجتماع لمناقشة مسودة تقرير المجلس حول موضوع "ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية" والمحالة من الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى بمذكرته الموجهة إلى مجلس الشورى رقم "1501"بتاريخ 28 يوليو 2018م والمتضمنة إعداد دراسة حول ذلك.

وفي الاجتماع نوه القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بجهود اللجنتين المالية والاقتصادية خلال الفترة الماضية في إعداد مسودة تقرير المجلس حول "ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية" الذي اشتمل على بيانات وإحصائيات ومعلومات دقيقة ستساعد في إعداد تقرير المجلس النهائي.

وأشار إلى أن إعداد التقرير يعتبر تأصيل مؤسسي ومؤازر لوزارة المالية ومصلحة الضرائب، ودعم جهودها الوطنية في دعم إيرادات الدولة في ظل الظروف الاستثنائية.

وأعرب العيدروس عن الأمل في أن تحذو المؤسسات الإيرادية حذو مصلحة الضرائب في تطوير أدائها وتكثيف نشاطها من أجل رفع معدل الإيرادات وتحصليها.

وأشار إلى أن ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية تمثل أهمية في هيكل الموارد العامة للدولة وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2010م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م بشأن ضرائب الدخل.

وقدم الحاضرون في الاجتماع عدد من الملاحظات والآراء الهادفة بلورة تصورات تقرير المجلس حول "ضريبة الريع العقاري وضريبة المبيعات العقارية"، حيث سيتولى مجلس الشورى مناقشة مسودة التقرير النهائي وإقراره في جلسته القادمة ليتم رفعه بصيغته النهائية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى وفقا للقانون والدستور.

سبأ
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