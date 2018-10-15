محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاءات بمديريات المحويت تندد بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان المحويت-سبأ:

نظمت في عدد من مديريات محافظة المحويت اليوم لقاءات قبلية وتربوية للتنديد بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی اليمن.



ففي اللقاء القبلي بمديرية شبام كوكبان بحضور مسئولي المديرية والمجلس المحلي والشخصيات الاجتماعية .. دعا المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الخروج عن الصمت وإدانة ما يرتكبه العدوان وأدواته من جرائم وحرب اقتصادية بحق الشعب اليمني.



فيما حمل لقاء بمديرية الرجم بحضور مدير المديرية علي المرجلة، الأمم المتحدة مسؤولية التداعيات الكارثية لتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.



إلی ذلك دعا لقاء تربوي بمدينة المحويت بمشاركة التربويين والسلطة المحلية، أبناء الشعب اليمني إلى الحذر من أساليب ومخططات العدوان والتصدي لكل أدواته .. مؤكدا أهمية التلاحم والصمود لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.



واستنكر لقاء تربوي بمديرية جبل المحويت بمشاركة مدير المديرية محمد القرم دور الأمم المتحدة وعجزها في اتخاذ قرار يدين تعنت النظامين السعودي والإماراتي في تجويع الشعب اليمني وإرتكابهما لجرائم ضد الإنسانية في اليمن.



واستنكرت بيانات صادرة عن اللقاءات القبلية والتربوية تمادي تحالف العدوان ومرتزقته في استهداف العملة الوطنية وتدمير الاقتصاد ومضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني.



ودعت اللقاءات أحرار العالم والمنظمات والهيئات الدولية إدانة جرائم العدوان والتدخل لوقف العدوان ورفع الحصار.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ