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آخر تحديث: الثلاثاء، 16 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:37:14م
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  اقتصاد
ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي في سبتمبر الماضي
[16/أكتوبر/2018]
واشنطن- سبأ:

ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر الماضي، مدعوما بزيادات في إنتاج قطاع الصناعات التحويلية وإنتاج شركات التعدين، لكن الزخم تباطأ بشدة في الربع الثالث من العام.


وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في بيان له اليوم الثلاثاء إن الإنتاج الصناعي زاد 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة غير معدلة نسبتها 0.4 في المائة في أغسطس.

ونما الإنتاج الصناعي بمعدل سنوي نسبته 3.3 في المائة في الربع الثالث، بعدما تسارع إلى 5.3 في المائة في الربع الثاني.

وارتفع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.2 في المائة في سبتمبر، بعد زيادة نسبتها 0.3 في المائة في أغسطس.

وساهمت زيادة نسبتها 1.7 في المائة في إنتاج السيارات في رفع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الشهر الماضي.. وزاد إنتاج السيارات 4.3 في المائة في أغسطس.

وكانت هناك أيضا زيادات قوية في الإنتاج في قطاعات المعادن الأساسية والآلات ومنتجات الأخشاب.

سبأ
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