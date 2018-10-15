محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة خاصة بالباحثين الإحصائيين بمحافظة عمران عمران -سبأ:

بدأت بمحافظة عمران اليوم دورة تدريبية خاصة بالباحثين الإحصائيين للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والإحصاء بمشاركة 72 متدربا ومتدربة.



وفي الدورة التي تنظمها على مدى يومين الهيئة الوطنية والإحصاء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أكد وكيل المحافظة أمين فراص، على أهمية الدورة في إكساب المشاركين مهارات حول المسح متعدد القطاعات.



وأشار إلى أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج النظرية والتطبيقية بما يسهم في إنجاح المسح المتعدد الذي سيتم تنفيذه بمختلف القطاعات الحكومية والخدمية لتقييم الاحتياجات الأساسية والملحة للمجتمع للعام القادم.



ولفت فراص إلى أن المسح الذي سيشمل جميع المديريات سينفذه جهاز الإحصاء والهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤن اللاجئين والهجرة الدولية على مدى شهر.



وبين أنه سيتم خلال المسح تحديد جميع المتطلبات الإنسانية للمجتمعات المحلية بالمناطق والمديريات وعمل خطة لمواجهة جميع تلك الاحتياجات وفق الإمكانيات المتاحة.



وحث المتدربين على استيعاب مضامين وأهداف الدورة وعكسها في الواقع لتحديد احتياجات المجتمع.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ