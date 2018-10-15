الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوجه اتهاما لمورينيو بسبب كلمات مسيئة

لندن- سبأ:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه وجه اتهاما لجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بداعي التلفظ بكلمات مسيئة بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز هذا الشهر.



وذكرت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي وجه سبابا بلغته المحلية نحو كاميرا كانت تلاحقه على خط الملعب عقب الفوز 3-2 بعد انتفاضة أمام نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد.



وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له "هناك مزاعم أن لغة (مورينيو) في نهاية المباراة، والتي التقطت خلال البث، كانت مسيئة و/أو تضمنت سبابا وكلمات غير مناسبة.. هو يملك حتى الساعة السادسة من مساء يوم 19 أكتوبر 2018 للرد على الاتهام".



وإذا أدين مورينيو فإنه قد يعاقب بعدم الجلوس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فريقه السابق تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم السبت المقبل.

[16/أكتوبر/2018]سبأ