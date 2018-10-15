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اجتماع برئاسة وزير التعليم الفني يناقش سبل تفعيل دور التعليم الفني
[16/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن، سبل تفعيل دور مكاتب التعليم الفني بالمحافظات.


وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ومدراء المكاتب بالمحافظات، إلى آلية تطوير وتفعيل دور وأنشطة معاهد التعليم الفني والتدريب المهني بما يسهم في خدمة العملية التعليمية والتدريبية.

واستعرض الاجتماع الصعوبات التي تواجه أنشطة المعاهد بالمحافظات وسبل معالجاتها وكذا الاهتمام بالبرامج الإعلامية والتوعوية لتحفيز الشباب للالتحاق بمعاهد التعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات السوق التجاري بالمهارات والتخصصات في مختلف المجالات.

ووجه الوزير غازي بإعداد تقرير تفصيلي عن احتياجات المعاهد ومتطلباتها للعمل على توفيرها بالتنسيق مع مكاتب الوزارة في المحافظات بما يؤهلها لمواكبة التطورات والتقنيات الحديثة وضمان جودة مخرجات التعليم.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتنفيذ المهام والأنشطة وكافة برامج التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب إيجاد بيئة خصبة لاستيعاب الشباب ومخرجات علمية ناجحة قادرة على العطاء ومواصلة عجلة التمنية في المجتمع.

وشدد وزير التعليم الفني على ضرورة تفعيل أنشطة وبرامج صندوق تنمية المهارات للإرتقاء بجوانب التعليم الفني والتدريب المهني والاستفادة من طاقات الشباب لخدمة سوق العمل خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

من جانبه أكد نائب وزير التعليم الفني حرص الوزارة على تطوير أداء مكاتب الوزارة بما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية والتدريبية بالمعاهد والكليات.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية لدعم برامج التعليم الفني والتدريب المهني.

كما تم التأكيد على توثيق الأضرار الناتجة عن قصف العدوان للمعاهد المهنية والفنية في مختلف المحافظات من خلال بيانات إحصائية دقيقة ليتم عرضها ونشرها لإطلاع الرأي العام عن حجم الدمار الذي طال المنشآت والمرافق التعليمية والتدريبية.

حضر الاجتماع وكلاء وزارة التعليم الفني والوكلاء المساعدون ومستشار الوزارة سعيد بن ناجي غرابه ومدراء العموم .

سبأ
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