محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بمجلس الشورى يناقش الوضع البيئي بمحافظة الحديدة صنعاء-سبأ:

عقد بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس ضم عدد من أعضاء مجلس الشورى ووزيرا المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير والدولة نبيه أبو نشطان وأمين العاصمة حمود عباد ومحافظ صنعاء حنين قطينة .



ناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني و الوكيل المساعد لوزارة المياه والبيئة لقطاع المياه عبدالسلام الحكيمي، الوضع البيئي للمياه بمحافظة الحديدة على ضوء تقرير مجلس الشورى الأخير حول أوضاع النازحين من أبناء الحديدة والخدمات العامة بالمحافظة .



حيث كان المجلس أعد تقريرا شاملا خلال الفترة الماضية حول هذا الموضوع وتم رفعه إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى في إطار مساندة المجلس لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات التصعيد العسكري الأخير للعدوان على الساحل الغربي.



وفي الاجتماع نوه القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بجهود وزارة المياه والبيئة في الإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة بشكل خاص وبقية المحافظات بصفة عامة.



وأشاد بجهود المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني للتخفيف من معاناة المواطنين ودعم الجهود الحكومية في مجال البيئة من خلال تعزيز العلاقة مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في اليمن .



وأشار العيدروس إلى أن أغلب مشكلات المياه والبيئة بالحديدة ناجمة عن تعمد إستهداف العدوان للبنية التحتية ومنشآت الخدمات العامة فيها وبصورة أساسية قطاع المياه والبيئة بهدف زيادة معاناة المواطنين.



وحث على تعزيز مجالات التعاون بين الجانب الحكومي والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني بما يسهم في إنجاح مهامها.



من جانبه استعرض وزير المياه والبيئة الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة بمحافظة الحديدة وسعيها لتوفير مياه نقية للمواطنين من خلال تأهيل محطات وآبار المياه بالمحافظة والتي تضررت جراء التصعيد العسكري الأخير لتحالف العدوان والذي أدى إلى الكثير من المشكلات بقطاع المياه والبيئة .



ولفت إلى أن القصف المتعمد لآبار وخزانات المياه أدى بصورة مباشرة لإنتشار وباء الكوليرا .. مشيرا إلى المعالجات والحلول والإجراءات التنفيذية المنفذة بهذا السياق خاصة ما يتعلق بإستحداث وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والتي أدت خلال الفترة الماضية إلى إنخفاض حالات الإصابة بالكوليرا.



وأشار المهندس الوزير إلى تعمد قصف العدوان لآبار المياه بجزيرة كمران وغيرها من المديريات .. مشيراً إلى خطط الوزارة المستقبلية لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي من خلال الانتقال إلى نظام الطاقة الشمسية لتشعيل آبار المياه.



وتطرق إلى حملات الرش البيئي التي نفذتها الوزارة مؤخراً بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وعدد من الجهات ذات العلاقة والمانحين والتي أسهمت في حل الكثير من المشاكل البيئية.



ونوه وزير المياه والبيئة بالتوصيات والمقترحات الصادرة عن مجلس الشورى خلال الفترة الماضية بشان أوضاع النازحين من أبناء الحديدة خاصة ما يتعلق بالوضع المائي والبيئي بالمحافظة.. مستعرضاً جهود الوزارة في تنفيذ هذه التوصيات.



وقد إستمع الحاضرون إلى نتائج زيارة عضو مجلس الشورى عضو لجنة تفقد أوضاع النازحين من أبناء الحديدة عبدالرحمن مكرم التي قام بها الأسبوع الماضي وتفقده لمستوى الخدمات العامة بمحافظة الحديدة ونتائج لقاءاته بمسئولي السلطة المحلية بالمحافظة.



كما ناقش المجتمعون مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة العاصمة وما تسببه حالياً من أضرار على عدد من السدود المائية بمحافظة صنعاء والمعالجات التي تمت بهذا الخصوص بناءً على توجيهات الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى بإنشاء محطة جديدة للصرف الصحي لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.



وأعرب الاجتماع عن الأمل في تحقق هذه المحطة نقلة نوعية في الجانب البيئي بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لتشمل قدرات إستيعابية أكبر لمخلفات التصريف الصحي.



واستمع الاجتماع إلى توضيح من وزير المياه والبيئة حول الإجراءات التي تمت بهذا الشان .. مشيراً إلى أنه أُعدت دراسات جديدة لإنشاء محطات الصرف الصحي بطرق علمية وصحية وبيئية اقتصادية حديثة خاصة فيما يتعلق بإنتاج السماد العضوي وكذا إنتاج كمية كبيرة من المياه القابلة للري.



وفي ختام الاجتماع ثمن القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى جهود المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في تذليل الصعوبات تجاه جهود الإصلاح البيئي بصورة عامة وتوفير المياه النقية للمواطنين .. منوها بالجهود الملموسة لوزارة المياه والبيئة والسلطات التنفيذية في المحافظات لتوفير المياه النقية وإصحاح الوضع البيئي خاصة في محافظة الحديدة.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ