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آخر تحديث: الثلاثاء، 16 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:29:40م
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أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صباح اليوم صاروخين باليستيين من طراز بدر1 على تجمعا لقيادات العدوان بمعسكر تداوين شرق مدينة مأرب.
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تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
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حقق منتخب إنجلترا فوزاً ثميناً على نظيره إسبانيا بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
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شبكة اليمن للتمويل الأصغر تنظم دورة تدريبية في مجال التحليل المالي
[16/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:



بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية خاصة بالتحليل المالي وفقا لمنهج "سيب" تنظمها شبكة اليمن للتمويل الأصغر بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.




تهدف الدورة التي تستمر ثمانية أيام إلى تمكين المتدربين من قياس وتقييم الأداء الحالي لمؤسساتهم وكيفية فهم مدلولات المؤشرات المالية وغير المالية.

كما تهدف إلى تمكين المتدربين من استخدام المؤشرات المالية لتحسين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة في الأداء المالي من خلال حزمة من المؤشرات المالية وغير المالية للوصول إلى الأهداف العامة للمؤسسة وتحقيق الاستدامة وكفاءة وفاعلية استخدام الموارد المتاحة.

سبأ
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