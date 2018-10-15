محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شبكة اليمن للتمويل الأصغر تنظم دورة تدريبية في مجال التحليل المالي صنعاء-سبأ:





بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية خاصة بالتحليل المالي وفقا لمنهج "سيب" تنظمها شبكة اليمن للتمويل الأصغر بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.







تهدف الدورة التي تستمر ثمانية أيام إلى تمكين المتدربين من قياس وتقييم الأداء الحالي لمؤسساتهم وكيفية فهم مدلولات المؤشرات المالية وغير المالية.



كما تهدف إلى تمكين المتدربين من استخدام المؤشرات المالية لتحسين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة في الأداء المالي من خلال حزمة من المؤشرات المالية وغير المالية للوصول إلى الأهداف العامة للمؤسسة وتحقيق الاستدامة وكفاءة وفاعلية استخدام الموارد المتاحة.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ