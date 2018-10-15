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آخر تحديث: الثلاثاء، 16 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:29:40م
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  اقتصاد
الطيران العماني يحصل على جائزة أفضل شركة طيران في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
[16/أكتوبر/2018]
كريت- سبأ:



حصل الطيران العماني (الناقل الوطني لسلطنة عمان) على لقب (أفضل شركة طيران في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) في حفل توزيع جوائز السبعة نجوم للضيافة الذي أقيم في جزيرة كريت باليونان.




وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العماني عبد العزيز بن سعود الرئيسي عن سعادته لحصول الشركة على هذا اللقب الذي يعكس جهود المسئولين والموظفين بالطيران المستمرة للحفاظ على مكانتها كشركة طيران رائدة وتتسم بالقوة.

وقال الرئيسي إن الطيران العماني يحرص على وضع معايير عالية عندما يتعلق الأمر بعروض منتجاته وتجربة السفر على متن طائراته.

وتعدُّ الجائزة بمثابة (أوسكار الفخامة)، وتميز بين العلامات التجارية الاستثنائية للضيافة وأسلوب الحياة لتمنح الأفضل منها (ختم الامتياز).

وتأتي هذه الجائزة في أعقاب فوز الطيران العماني بالعديد من الجوائز خلال العام الجاري بما في ذلك جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط لعام 2018 في حفل توزيع (جوائز أعمال الطيران 2018) وحصوله على لقب أفضل شركة طيران في آسيا بحسب مجلة السفر الرائدة، كما حصد الطيران العماني جائزة (أفضل شركة طيران إقليمي رئيسية) لفئة الأربع نجوم لعام 2019 خلال حفل توزيع جوائز خيارات المسافرين العالمي (أبيكس 2019) والذي أقيم في مدينة بوسطن الأمريكية.

سبأ
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