محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل احتفال بعمران بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين عمران-سبأ:

نظمت الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة عمران اليوم حفلا توعويا بمناسبة اليوم العالمي لغسل الدين بالتعاون مع وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي، وتمويل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف ".



وفي الحفل الذي حضره مدراء مياه الريف وحماية البيئة والمؤسسة المحلية للمياه، والموارد المائية .. ألقيت كلمات أكدت أهمية هذه المناسبة في تعزيز ودعم ثقافة النظافة بما فيها غسل اليدين خاصة في أوساط الأطفال تجنبا للأضرار والأمراض التي تنتقل عبر الأيادي الملوثة سواء من خلال الطعام أو غيرها.



وأشارت الكلمات إلى أهمية التعود على السلوك الصحيح في النظافة الصحية بين أفراد المجتمع ومنهم الطلاب في المدارس وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد النظافة العامة والشخصية وفي المقدمة نظافة اليدين للوقاية من الأمراض.



تخللت الاحتفالية فقرات فنية قدمتها طالبات مجمع النور التربوي .. أكدت أهمية غسل اليدين والاهتمام بالصحة العامة.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ