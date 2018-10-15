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آخر تحديث: الثلاثاء، 16 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:29:40م
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  رياضة
انطلاق دوري السلة الأمريكي اليوم بوجود أكثر من 100 لاعب أجنبي
[16/أكتوبر/2018]
واشنطن- سبأ:

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أن الليلة الافتتاحية لموسم 2018-2019، والذي ينطلق اليوم الثلاثاء، ستشهد وجود 108 لاعبين أجانب في قوائم الفرق من 42 دولة وإقليما سياسيا.


وقالت الرابطة في بيان لها إن الرقم القياسي لعدد اللاعبين الأجانب بلغ 113 لاعبا بينما ظهر الرقم القياسي المتعلق بعدد الدول والأقاليم السياسية والبالغ 42 في بداية موسمي 2016-2017 و2017-2018.

وبذلك تشهد قوائم الفرق في الليلة الافتتاحية وجود 100 لاعب أجنبي على الأقل للموسم الخامس على التوالي.

ولا تزال كندا أكثر دولة أجنبية تقدم لاعبين في المسابقة للموسم الخامس على التوالي برصيد 11 لاعبا ثم 9 لاعبين لكل من أستراليا وفرنسا و7 لاعبين من إسبانيا و6 لاعبين من ألمانيا.

وقالت الرابطة أيضا إن قوائم الليلة الافتتاحية تشهد ظهور لاعبين من 65 دولة أوروبية، وهو رقم قياسي، بعدما كان 64 الموسم الماضي.

وسيكون دالاس مافريكس هو أكثر الفرق امتلاكا للاعبين الأجانب برصيد 7 لاعبين ويليه يوتا جاز ولوس أنجليس كليبرز برصيد 6 لاعبين لكل فريق.

وسيكون الصيني تشو كي، لاعب هيوستون روكتس، هو الممثل الوحيد لبلاده في الجولة الافتتاحية رغم واقع أن الصين تعد أكبر سوق خارجية لدوري السلة الأمريكي.

وينطلق الموسم اليوم بصدام بين بوسطن سيلتيكس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ويليه مواجهة بين جولدن ستيت وريورز حامل اللقب وأوكلاهوما سيتي ثاندر.

سبا
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