اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق مسقط- سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (06ر9) نقطة وبنسبة (20ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (65ر4451) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (71ر4460) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(923) ألفًا و(603) ريالات عمانية منخفضة بنسبة (7ر14) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(255) ألفًا و(524) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (085ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (96ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (385) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (01ر20) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (929) ألف ريال عماني أي ما نسبته (28ر48) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (544) ألف ريال عماني وبنسبة (27ر28) في المائة.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ