ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 16 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:29:40م
القوة الصاروخية تستهدف بصاروخين باليستيين معسكر للغزاة بمأرب
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صباح اليوم صاروخين باليستيين من طراز بدر1 على تجمعا لقيادات العدوان بمعسكر تداوين شرق مدينة مأرب.
إيران: امتلاك الكيان الصهيوني السلاح النووي يهدد الأمن الإقليمي
أكدت إيران أن حيازة كيان الاحتلال الصهيوني الذي له ماض أسود في ارتكاب الجرائم والعدوان والإرهاب والجرائم ضد البشرية للسلاح النووي أمر خطير للغاية وتهديد جاد للسلام والأمن الإقليمي.
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
تراجعت اليوم الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.
دوري الأمم الأوروبية..إنجلترا تفاجئ إسبانيا بثلاثية في عقر دارها
حقق منتخب إنجلترا فوزاً ثميناً على نظيره إسبانيا بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوجه اتهاما لمورينيو بسبب كلمات مسيئة
اجتماع برئاسة وزير التعليم الفني يناقش سبل تفعيل دور التعليم الفني
الكرملين: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيلتقي لافروف الأسبوع المقبل
مستوطنون صهاينة وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون الأقصى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لقاء موسع بذمار يناقش جهود رفع حصيلة ضريبة مبيعات القات
[16/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

ناقش لقاء موسع عقد بذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي ومحافظ مأرب أحمد عبدالله مجيديع ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم محمد الشامي، آليات الارتقاء بمستوى تحصيل إيرادات ضريبة مبيعات القات ودعمهم لجهود السلطات المحلية في هذا الجانب.


وفي الاجتماع الذي ضم مدراء فروع الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات بمحافظات ذمار والحديدة ومأرب والبيضاء ومديري الضرائب بذمار عباس مجلي والبيضاء محمد النجار .. أكد محافظ ذمار أهمية تضافر الجهود لإنجاح مهام مصلحة الضرائب في رفع الإيرادات الضريبية بما يسهم في رفد الخزينة العامة بما يعزز من أداء مؤسسات الدولة.

وأشار إلى استعداد السلطة المحلية بذمار تذليل الصعوبات لإنجاح مهام مصلحة الضرائب في تحصيل الإيرادات العامة لرفد الخزينة العامة وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان.

ودعا المحافظ المقدشي إلى تضافر الجهود لإنجاح مهام السلطة المحلية في تحصيل الإيرادات الضريبية.

فيما أكد محافظ مأرب أهمية التنسيق بين قيادات المحافظات لإسناد مهام مصلحة الضرائب في رفع حصيلة إيرادات ضريبية مبيعات القات وغيرها من الأوعية الإيرادية.

بدوره أكد رئيس مصلحة الضرائب أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمكافحة التهرب الضريبي بما يسهم في رفع ضرائب مبيعات القات.

واستعرض جهود المصلحة في تحسين الوضع الضريبي بداية من إنشاء الوحدة التنفيذية لتحصيل ضريبة مبيعات القات وكذا إنشاء وحدتي رقابة وتحصيل ضريبة الريع العقاري بالإضافة إلى الترتيب لإدخال نظام متابعة إلكتروني يسهم في إنجاح مهام القائمين على تحصيل ضريبة الريع العقاري.

وتطرق الدكتور الشامي إلى ما تبذله المصلحة من جهود لرفع حصيلة الإيرادات الضريبية من خلال آلية لمنح المحافظات نسبة من إيرادات ضريبة القات لتعزيز القدرة المالية للمحافظات بما يسهم في تنفيذ المهام الموكلة إليها في خدمة المواطن.

وأعرب عن أمله في أن تسهم الآلية الجديدة في رفع إيرادات ضريبية القات، خاصة ما يتعلق بالكميات التي ترحل إلى المحافظات المحتلة وإلى خارج الحدود.

ولفت إلى أن حجم التهرب الضريبي يصل إلى ستة ترليون ريال سنويا وأن استغلال هذه المبالغ التي يتم التهرب من دفعها سيسهم في تلبية احتياجات الدولة وتغطية المتطلبات التنموية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوجه اتهاما لمورينيو بسبب كلمات مسيئة
اجتماع برئاسة وزير التعليم الفني يناقش سبل تفعيل دور التعليم الفني
أبناء حبيش بإب ينددون بالصمت الأممي تجاه جرائم العدوان
حرائر مديرية معين تدعوا إلى التحرك للجبهات لمواجهة العدوان
اجتماع بمجلس الشورى يناقش الوضع البيئي بمحافظة الحديدة
شبكة اليمن للتمويل الأصغر تنظم دورة تدريبية في مجال التحليل المالي
احتفال بعمران بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة بمناطق متفرقة بالجوف
وزارة الأوقاف تنظم ورشة تدريبية حول التوعية بمخاطر الكوليرا
بدء أعمال شق شوارع عدد من وحدات الجوار بمديرية بني حشيش

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
استشهاد مواطن بقذيفة لمرتزقة العدوان وغارات على صعدة والحديدة
[15/أكتوبر/2018]
18 شهيداً و20 جريحاً بغارات طيران العدوان ونيران حرس الحدود السعودي
[14/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلى 49شهيدا وجريحا
[13/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by