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آخر تحديث: الثلاثاء، 16 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:08:48م
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  اقتصاد
استقرار الدولار قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع قبل صدور بيانات أمريكية
[16/أكتوبر/2018]
لندن- سبأ:

استقر الدولار قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء بعد صدور بيانات أمريكية ضعيفة يوم أمس الاثنين، لكن ارتفاع عوائد أدوات الخزانة الأمريكية حال دون حدوث موجة بيع.


واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى حد كبير مسجلا 95.11 بما يزيد قليلا عن أدنى مستوى له في 3 أسابيع الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 94.92.

وظل اليورو تحت ضغط أمام الدولار الأمريكي ليقبع قرب 1.1573 دولار بعدما وقعت الحكومة الإيطالية على ميزانية توسعية لعام 2019 من شأنها أن تضع نهاية لمواجهة مع الاتحاد الأوروبي بسبب الامتثال لقواعده.

غير أن العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت أمام الفرنك السويسري، بما يشير إلى شهية للمخاطرة تدعم أصول منطقة اليورو.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.24 في المائة أمام الدولار الأمريكي ليجري تداوله عند 0.6567 مع تجاوز معدل التضخم المحلي التوقعات في الربع الثالث.

وتراجع الين الياباني 0.19 في المائة وجرى تداوله عند 111.97 ين للدولار.. وكان الين بلغ أعلى مستوياته في شهر عند 111.61 ين للدولار يوم أمس.

وانخفض الفرنك السويسري 0.17 في المائة أمام العملة الأمريكية ليجري تداوله عند 0.9886، بعدما زاد نصف في المائة يوم أمس.

وارتفع الجنيه الإسترليني نصف في المائة بعدما فاقت بيانات الوظائف التوقعات قبل قمة مهمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وكانت البيانات التي تظهر ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بوتيرة طفيفة للغاية في سبتمبر، نقطة سلبية بين سلسلة المؤشرات الاقتصادية التي دفعت هذا الشهر عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 7 أعوام فوق 3.22 في المائة.

سبأ
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