بدء أعمال شق شوارع عدد من وحدات الجوار بمديرية بني حشيش

صنعاء- سبأ:



وأكد مديرا الأشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الأعوج ومديرية بني حشيش محمد القاضي حرص المحافظة على شق شوارع عدد من وحدات الجوار بالمديرية وتجهيزها كوحدات نموذجية من حيث خدمات الطرق وإزالة المخلفات والمخالفات.



وأشادا بتعاون قيادة المحافظة في تسهيل الصعوبات وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ العمل.. مثمنين جهود العمال والمهندسين المبذولة في تنفيذ أعمال الشق.



فيما أوضح مدير مكتب الأشغال بالمديرية المهندس صالح عاصم أن الأعمال التي يتم تنفيذها تشمل شق وردم ومسح ودك شوارع الـ40 ، 24 ، 16 ، 14 و 12 التابعة لوحدات جوار 951 ، 952 ، 953 ، 954 و 955 المطلة على شارع الـ40.



ولفت إلى أن تنفيذ العمل يتم بمتابعة مباشرة من قيادة المحافظة.. مبيناً أن خطة العمل تنتهي بالانتهاء من إنجاز كافة أعمال الشق والردم والدك والمسح وإزالة المخالفات.

[16/أكتوبر/2018]بدأت بمديرية بني حشيش بصنعاء اليوم أعمال شق شوارع عدد من وحدات الجوار بمنطقة سعوان، تنفذها مكتبي الأشغال بالمحافظة والمديرية.سبأ